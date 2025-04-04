Весна в столице: какие парки выбирают для прогулок москвичи и туристы В марте посещаемость столичных парков выросла на 10% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Самыми популярными днями недели, помимо выходных, оказались вторник и пятница. 4 апреля, 07:38 Москвичи и туристы стали чаще гулять в парках. Обложка © АГН «Москва»

В топ-5 парков вошли ВДНХ, Парк Горького, музей-заповедник «Коломенское», Парк Победы и «Зарядье». Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив обезличенный трафик абонентов.

Чаще всего в парках можно встретить посетителей в возрасте 36–45 лет (39%) и 46-65 лет (33%). Среди туристов больше всего жителей Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода.

Чтобы сделать досуг горожан комфортнее, инженеры оператора модернизировали в парках телеком-инфраструктуру. В результате в Сокольниках, «Зарядье», саду им. Баумана, «Коломенском» и Парке Горького скорость мобильного интернета выросла в среднем до 60 Мбит/с.

Авторы Валерия Мишина