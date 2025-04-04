«Пусть мои снимки меняют мир»: Рома родился без рук, но стал фотографом и живёт ярче, чем мы все Парень без рук рассказал о том, как прошёл путь от воспитанника детского дома до топового фотографа-профессионала. Невероятная история о силе духа и целеустремлённости. 4 апреля, 04:00 Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akulovroman, © Из личного архива Романа Акулова, © Shutterstock / FOTODOM / Lena Berezkina

Роман Акулов — не просто фотограф. Он — воплощение силы воли и стремления к мечте. Парень родился с редкой патологией — отсутствием плеч и предплечий. Родители отказались от него ещё во младенчестве, поэтому большая часть детства Ромы прошла в детском доме. Но, вопреки обстоятельствам, он никогда не ощущал себя инвалидом. Танцы, борьба, плавание, музыка — мальчик пробовал себя в разных направлениях, а потом нашёл настоящее призвание — фотографию. Эксклюзивно для Life.ru Роман рассказал о том, как прошёл путь от воспитанника детского дома до настоящего фотографа-профессионала.

История Романа Акулова: Детство без ограничений

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Роман Акулов появился на свет с диагнозом «двусторонняя фокомелия» — редкой патологией, при которой отсутствует средняя часть конечностей. Биологические родители отказались от мальчика ещё во младенчестве — и тот попал в детский дом. Там он быстро понял, что не хочет быть «человеком с ограниченными возможностями», поэтому с раннего детства Рома жил ярче многих сверстников. Он танцевал брейк-данс, занимался борьбой, плаванием, пробовал себя в капоэйре и даже в игре на барабанах. «Я с детства не чувствовал себя инвалидом. Я просто хотел жить так, как все», — делится Роман в разговоре с Life.ru.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akulovroman

В 2017 году, когда мальчику было 14 лет, его усыновила семья из Новосибирска. Уже спустя несколько месяцев он начал с теплотой называть новых родителей мамой и папой. По словам Романа, именно они подарили ему ту любовь и заботу, которых так не хватало в раннем детстве. В Новосибирске он успешно окончил школу и поступил в колледж. «Тут начинается студенческая жизнь, и я начинаю искать себя и своё хобби», — рассказал парень.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akulovroman

Во время учёбы в колледже Рома заинтересовался 3D-моделированием. Он даже принял участие в чемпионате «Абилимпикс» и занял третье место, хотя мог бы, как он считает, выступить лучше — подвёл 3D-принтер, который неожиданно вышел из строя. После этого одногруппник ещё больше увлёк его в мир 3D — и парень решил самостоятельно изучать программу Blender. В 2021 году он снова принял участие в чемпионате, но уже в другой компетенции — «Мастер обработки цифровой информации». На этот раз ему удалось занять призовое место. Однако со временем интерес Ромы к моделированию угас.

Фотография: как начинался путь к мечте

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akulovroman

С фотографией Рома познакомился случайно. В колледже, где он учился на преподавателя информатики, фотографам потребовались модели для всероссийского чемпионата. В шутку парень решил попробовать себя в этой роли. Во время чемпионата он познакомился с фотографом Александром Фефеловым, который увидел в парне творческий потенциал. Позже Александр устроился на работу в колледж, где учился Рома, и начал готовить его к чемпионату по фотографии. С этого момента и начался профессиональный путь парня: долгие часы обучения в маленькой комнатушке общежития, изучение истории фотографии, освоение базовых принципов композиции и работы с камерой.

Фото © Из личного архива Романа Акулова

«Поначалу я фоткал на штативе. Но я понимал, что так далеко не уеду — нужно держать камеру в руках. Я приспособился, хотя фотоаппарат был тяжёлым и мне было сложно его удерживать», — вспоминает Роман. Его усилия не были напрасны. В 2023 году он принял участие в чемпионате по студийной фотографии, занял первое место на городском этапе и вышел на всероссийский уровень.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akulovroman

«В процессе подготовки я случайно узнаю о новом жанре — фризлайт. Начинаю с ним экспериментировать, хотя по заданию этого делать совсем не требуется. Но я ведь творческая личность! Во время самого чемпионата я всё же решаю применить этот жанр. И тут нам звонят из Москвы: «Что вы творите?» Оказывается, на съёмке должно быть не более двух человек. Мы объясняем, что третий — это мой помощник. Затем нам говорят, что по правилам можно использовать не более трёх источников света, а мы добавили четвёртый — фонарик от телефона с цветными фильтрами. «Ну что ж, раз нельзя, значит, нельзя», — сказали мы», — вспоминает Роман Акулов.

Из-за этих недочётов в работе Рома занял лишь тринадцатое место из двадцати трёх. Но парень не отчаялся и продолжил заниматься студийными съёмками.

Фотография как способ говорить о важном

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Роман не просто делает красивые снимки, фотография для него — это инструмент, с помощью которого можно говорить о важных вещах. В феврале 2023 года Роман Акулов запустил свой первый социальный фотопроект «Буллинг — не молчи!». «В школах и колледжах буллинг есть, но об этом никто не говорит. Я решил говорить», — рассказывает фотограф.

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Парень пригласил двух людей, переживших травлю, и сфотографировал их с оскорбительными словами на лице, которыми их когда-то унижали. Проект был призван привлечь внимание к проблеме и показать, что жертвы буллинга не должны молчать.

Признание и новые горизонты

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Роман продолжает развиваться в профессии. Его фотографии публикуются в профессиональных фотоблогах, он участвует в международных конкурсах и выставках. Одним из самых значимых проектов Акулова стала фотосъёмка для благотворительной выставки. Он фотографировал футболистов клуба «Сибиряк», а затем их портреты продавались на аукционе в пользу детей-сирот. «Мне не хочется афишировать благотворительность. Пусть люди узнают об этом сами, если захотят. Главное — делать добро», — говорит Роман

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Теперь его мечта — переехать в Санкт-Петербург или Москву, сфотографировать голливудскую звезду Энн Хэтэуэй и представить свои работы в Париже. «Хочу создать сообщество фотографов, обучать людей. Хочу, чтобы мои снимки не просто висели на стене, а меняли мир», — заключил парень.