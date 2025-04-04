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«Пусть мои снимки меняют мир»: Рома родился без рук, но стал фотографом и живёт ярче, чем мы все

Парень без рук рассказал о том, как прошёл путь от воспитанника детского дома до топового фотографа-профессионала. Невероятная история о силе духа и целеустремлённости.

4 апреля, 04:00
Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akulovroman, © Из личного архива Романа Акулова, © Shutterstock / FOTODOM / Lena Berezkina

Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akulovroman, © Из личного архива Романа Акулова, © Shutterstock / FOTODOM / Lena Berezkina

Роман Акулов — не просто фотограф. Он — воплощение силы воли и стремления к мечте. Парень родился с редкой патологией — отсутствием плеч и предплечий. Родители отказались от него ещё во младенчестве, поэтому большая часть детства Ромы прошла в детском доме. Но, вопреки обстоятельствам, он никогда не ощущал себя инвалидом. Танцы, борьба, плавание, музыка — мальчик пробовал себя в разных направлениях, а потом нашёл настоящее призвание — фотографию. Эксклюзивно для Life.ru Роман рассказал о том, как прошёл путь от воспитанника детского дома до настоящего фотографа-профессионала.

История Романа Акулова: Детство без ограничений

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Роман Акулов появился на свет с диагнозом «двусторонняя фокомелия» — редкой патологией, при которой отсутствует средняя часть конечностей. Биологические родители отказались от мальчика ещё во младенчестве — и тот попал в детский дом. Там он быстро понял, что не хочет быть «человеком с ограниченными возможностями», поэтому с раннего детства Рома жил ярче многих сверстников. Он танцевал брейк-данс, занимался борьбой, плаванием, пробовал себя в капоэйре и даже в игре на барабанах. «Я с детства не чувствовал себя инвалидом. Я просто хотел жить так, как все», делится Роман в разговоре с Life.ru.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akulovroman

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akulovroman

В 2017 году, когда мальчику было 14 лет, его усыновила семья из Новосибирска. Уже спустя несколько месяцев он начал с теплотой называть новых родителей мамой и папой. По словам Романа, именно они подарили ему ту любовь и заботу, которых так не хватало в раннем детстве. В Новосибирске он успешно окончил школу и поступил в колледж. «Тут начинается студенческая жизнь, и я начинаю искать себя и своё хобби», рассказал парень.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akulovroman

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akulovroman

Во время учёбы в колледже Рома заинтересовался 3D-моделированием. Он даже принял участие в чемпионате «Абилимпикс» и занял третье место, хотя мог бы, как он считает, выступить лучше — подвёл 3D-принтер, который неожиданно вышел из строя. После этого одногруппник ещё больше увлёк его в мир 3D — и парень решил самостоятельно изучать программу Blender. В 2021 году он снова принял участие в чемпионате, но уже в другой компетенции — «Мастер обработки цифровой информации». На этот раз ему удалось занять призовое место. Однако со временем интерес Ромы к моделированию угас.

Фотография: как начинался путь к мечте

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akulovroman

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akulovroman

С фотографией Рома познакомился случайно. В колледже, где он учился на преподавателя информатики, фотографам потребовались модели для всероссийского чемпионата. В шутку парень решил попробовать себя в этой роли. Во время чемпионата он познакомился с фотографом Александром Фефеловым, который увидел в парне творческий потенциал. Позже Александр устроился на работу в колледж, где учился Рома, и начал готовить его к чемпионату по фотографии. С этого момента и начался профессиональный путь парня: долгие часы обучения в маленькой комнатушке общежития, изучение истории фотографии, освоение базовых принципов композиции и работы с камерой.

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Фото © Из личного архива Романа Акулова

«Поначалу я фоткал на штативе. Но я понимал, что так далеко не уеду нужно держать камеру в руках. Я приспособился, хотя фотоаппарат был тяжёлым и мне было сложно его удерживать», вспоминает Роман. Его усилия не были напрасны. В 2023 году он принял участие в чемпионате по студийной фотографии, занял первое место на городском этапе и вышел на всероссийский уровень.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akulovroman

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akulovroman

«В процессе подготовки я случайно узнаю о новом жанре фризлайт. Начинаю с ним экспериментировать, хотя по заданию этого делать совсем не требуется. Но я ведь творческая личность! Во время самого чемпионата я всё же решаю применить этот жанр. И тут нам звонят из Москвы: «Что вы творите?» Оказывается, на съёмке должно быть не более двух человек. Мы объясняем, что третий это мой помощник. Затем нам говорят, что по правилам можно использовать не более трёх источников света, а мы добавили четвёртый фонарик от телефона с цветными фильтрами. «Ну что ж, раз нельзя, значит, нельзя», сказали мы», вспоминает Роман Акулов.

Из-за этих недочётов в работе Рома занял лишь тринадцатое место из двадцати трёх. Но парень не отчаялся и продолжил заниматься студийными съёмками.

Фотография как способ говорить о важном

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Роман не просто делает красивые снимки, фотография для него — это инструмент, с помощью которого можно говорить о важных вещах. В феврале 2023 года Роман Акулов запустил свой первый социальный фотопроект «Буллинг — не молчи!». «В школах и колледжах буллинг есть, но об этом никто не говорит. Я решил говорить», рассказывает фотограф.

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Парень пригласил двух людей, переживших травлю, и сфотографировал их с оскорбительными словами на лице, которыми их когда-то унижали. Проект был призван привлечь внимание к проблеме и показать, что жертвы буллинга не должны молчать.

Признание и новые горизонты

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Роман продолжает развиваться в профессии. Его фотографии публикуются в профессиональных фотоблогах, он участвует в международных конкурсах и выставках. Одним из самых значимых проектов Акулова стала фотосъёмка для благотворительной выставки. Он фотографировал футболистов клуба «Сибиряк», а затем их портреты продавались на аукционе в пользу детей-сирот. «Мне не хочется афишировать благотворительность. Пусть люди узнают об этом сами, если захотят. Главное делать добро», — говорит Роман

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Фото © Из личного архива Романа Акулова

Теперь его мечта — переехать в Санкт-Петербург или Москву, сфотографировать голливудскую звезду Энн Хэтэуэй и представить свои работы в Париже. «Хочу создать сообщество фотографов, обучать людей. Хочу, чтобы мои снимки не просто висели на стене, а меняли мир», заключил парень.

Авторы
Дарья Лазуткина
Дарья Лазуткина
Елизавета Студеникина
Елизавета Студеникина
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