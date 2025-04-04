С 2011 года в Москве построили почти 300 школ и детских садов Среди новых учебных учреждений — одна из самых больших школ в стране, которую возвели на территории бывшей промзоны ЗИЛа. 4 апреля, 15:57 В Москве строят школы по новому стандарту. Обложка © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова

С 2011 года в Москве построено 297 объектов образования общей площадью более 1,7 миллиона квадратных метров. Социальную инфраструктуру возвели в рамках адресной инвестиционной программы.

В последние годы образовательные учреждения в Москве строятся по новому стандарту. Современные школы и детские сады отличаются не только своим архитектурным дизайном и функциональностью, но и продуманным расположением — это один из ключевых подходов при их возведении. Новые объекты строят в непосредственной близости от жилых домов, тем самым значительно улучшая качество жизни горожан и повышая доступность и комфортность образовательных услуг.

В школах и детских садах оборудуют рекреационные и учебные пространства, специализированные и универсальные учебные кабинеты. Помещения сгруппированы по блокам, что обеспечивает минимальное количество переходов обучающихся между этажами в день.

Один из таких примеров — учебный корпус для действующей школы № 1474 площадью более 8,8 тысячи квадратных метров в районе Ховрино. Он рассчитан на 500 учеников 8–11-х классов. Продуманная планировка и оснащение учреждения позволяют проводить в нём различные образовательные и социально-культурные мероприятия. Отдельное внимание уделили внешним зонам школы — на территории обустроили места для отдыха и занятия спортом.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова

На территории бывшей промзоны ЗИЛа построили одну из самых больших школ в стране. Здание общей площадью более 40 тысяч квадратных метров расположено по адресу: проспект Лихачёва, дом 11. Здесь дети могут углублённо изучать естественные и инженерные науки, осваивать инновационные технологии и на практике приобретать навыки работы с ними.

В современных образовательных организациях создают все условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025–2026 годах запланировано строительство около 150 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и задачам Национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Авторы Валерия Мишина