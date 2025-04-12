Растворимый кофе, Bluetooth, паста в тюбиках. 9 технологий из космоса в нашей повседневной жизни В честь Дня космонавтики стоит вспомнить о том, сколько бытовых вопросов упростилось благодаря началу космической эры. 11 апреля, 21:27 Многие привычные вещи в современном мире появились благодаря космонавтике. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergeyiss

Растворимый кофе

Производство растворимого кофе — это космическая технология, рассказал преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы Пермского Политеха Евгений Бурмистров. Он объяснил, что кофе в гранулах идеально подошёл для космических миссий: он не требует хранения в холодильнике, занимает мало места и легко растворяется в горячей воде.

— В 60-е годы, когда человечество активно осваивало внеземное пространство, возникла острая необходимость в удобном, лёгком и долгохранящемся продукте, из которого можно было быстро приготовить горячий напиток. Так появился растворимый кофе — продукт, получаемый путём замораживания и последующего удаления льда вакуумным способом, — рассказал он.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kanyarat Ngamjunyaporn

Сухой суп

Как заверил эксперт, главный секрет космической кухни — сложный технологический процесс под названием сублимация. В целом это переход вещества из твёрдого, замороженного состояния сразу в газообразное, минуя стадию жидкости. В космосе это происходит естественным образом по одной простой причине: для существования воды как жидкости нужно достаточное давление, а на Луне, Марсе, кометах, астероидах такого давления нет, поэтому лед сразу испаряется.

На Земле же этого приходится добиваться путём манипуляций: сначала заморозить продукт, а потом снизить вокруг него давление и одновременно дать тепло — это и заставляет частицы льда не таять, а немедленно улетучиваться. Благодаря этому удаётся получить продукты, которые долго хранятся, компактны и быстро восстанавливаются при добавлении воды: идеально для космонавтов на орбите.

— Сегодня эта технология нашла широкое применение в пищевой промышленности и стала неотъемлемой частью нашего повседневного рациона. Можно вспомнить быстрые супы и каши, которые так удобно брать с собой в дорогу. Сухое мороженое, фруктовые чипсы, сохраняющие максимум витаминов. Всё это — плоды развития космической отрасли и, в частности, технологий питания космонавтов, — отмечает Евгений Бурмистров.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / MeryStockera

Зубная паста в тюбиках

Возможно, не все знают, но вообще тюбики — это идея для сохранения продуктов в условиях космического полёта. То же самое касается технологии, которая стала неотъемлемой частью современной пищевой промышленности по всему миру, — вакуумной упаковки. Её придумали для космонавтов и астронавтов, чтобы за пределами Земли и у них были запасы еды с максимально долгим сроком хранения.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Джойстик

Первые прототипы этих обязательных предметов в арсенале настоящего геймера использовались для дистанционного управления луноходами.

— Аппараты, изучавшие поверхность Луны, управлялись с Земли с помощью устройств, функциональность которых напоминала современные игровые манипуляторы. Эта технология позволила учёным и инженерам с высокой точностью контролировать сложное оборудование, находящееся на значительном расстоянии, — говорит эксперт Пермского Политеха.

Камера смартфона

Первые компактные цифровые приборы создавались именно для космических миссий: установки на борту автоматических станций и использования во время работы космонавтов и астронавтов за пределами орбитальной станции или космического корабля. Перед инженерами стояла непростая задача создать устройство, способное выдерживать экстремальные условия, потреблять минимум энергии и при этом делать чёткие снимки.

— В результате появились технологии, которые впоследствии нашли применение в гражданской электронике. Например, уменьшение размеров сенсоров, усовершенствование алгоритмов обработки изображений и повышение энергоэффективности — всё это стало возможным благодаря космическим программам, — рассказывает Евгений Бурмистров.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / July Prokopiv

Bluetooth

К разработке первых беспроводных средств связи привела необходимость непрерывного общения с космонавтом во время его работы в открытом космосе. Требовалось, чтобы средство связи одновременно было надёжным, не ограничивало свободу действий и обеспечивало чёткий звук. Эти технологические решения послужили основой для развития стандарта Bluetooth.

Сухой шампунь

Вымыть голову в невесомости так, как мы это делаем на Земле, — не лучшая идея: вода будет разлетаться в разные стороны и создавать хаос на борту. Поэтому ещё в 1980-х годах Институт медико-биологических проблем создал уникальный шампунь для космонавтов. На Международной космической станции им пользуются по сей день.

Средство под названием «Аэлита» сочетает в себе свойства очищающего лосьона и шампуня, не содержит спирт и позволяет поддерживать чистоту волос и кожи головы без использования воды. Сухую салфетку нужно пропитать этим средством, как следует протереть ею волосы, а затем остатки шампуня легко удаляются салфеткой влажной.

Домашний тонометр

В условиях микрогравитации даже организму профессионально подготовленного космонавта приходится нелегко: в числе прочего — меняется кровообращение, повышается риск аритмии, скачков давления, а сердце работает не так, как на Земле.

— В 1960-х годах учёные разработали устройства, которые могли самостоятельно измерять артериальное давление космонавта и отправлять данные в центр управления полётами. Они работали на основе осциллометрического метода — фиксировали колебания давления в манжете, анализировали их и выдавали точный результат, — добавляет Евгений Бурмистров.

В 1970-х японская компания адаптировала этот метод для повседневного использования. Так появился первый в мире автоматический тонометр. Он сам накачивал воздух и показывал результат на экране. Эта инновация, как известно, изменила подход к контролю здоровья для миллионов людей.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Термометр-«пистолет»

Этот современный и удобный способ отслеживания самочувствия человека появился благодаря исследованиям далёких звёзд и планет: их температуру выясняют по идущему от них инфракрасному излучению. В 1980-х годах эта идея заинтересовала медицинские компании, а примерно десять лет спустя в клиниках появились первые инфракрасные термометры, которые позволяют практически мгновенно измерить температуру без контакта с кожей, а значит, без риска распространения инфекций между пациентами.

— Во время пандемии CoViD-19 в 2020 году именно эти аппараты стали незаменимыми, поскольку позволяли быстро измерять температуру людей в общественных местах, — напомнил эксперт Пермского Политеха.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / AlessandroBiascioli

Авторы Адель Романенкова