В 2025 году откроется ещё четыре станции Троицкой линии метро
За прошлый год в столице открыли восемь новых станций метро, которыми ежедневно пользуются около 70 тысяч пассажиров. Заработало также электродепо «Аминьевское», благодаря чему парность поездов БКЛ может увеличиться на 20–30 процентов.
Проект станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро. Обложка © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
Работа Московского метрополитена, расширение городской трамвайной сети, а также повышение условий для маломобильных пассажиров — важная составляющая развития столичного транспорта.
Развитие метро
В 2024 году на линии столичного метро вышло 288 новых вагонов «Москва-2024». Открыли восемь новых станций: семь станций Троицкой линии, среди которых «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская»; новую конечную станцию «Потапово» Сокольнической линии. Эти станции повысили транспортную доступность для жителей Новой Москвы. Метро у дома появилось также у жителей Юго-Западного округа. Новые станции появились рядом с Ленинским проспектом.
Сейчас этими станциями ежедневно пользуются около 70 тысяч пассажиров. Кроме того, заработало электродепо «Аминьевское» для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ).
В этом году планируют открыть ещё четыре станции Троицкой линии: «Вавиловскую», «Академическую», «Крымскую» и «ЗИЛ», они будут цифровыми; ввести в эксплуатацию два новых электродепо — «Столбово» и «Южное»; подготовить к запуску первый беспилотный поезд метро на Большой кольцевой линии; вывести на Замоскворецкую линию метро около 200 вагонов «Москва-2024» — таким образом подвижной состав зелёной ветки обновится более чем на 50 процентов.
Кроме того, 15 мая город отметит 90-летие Московского метрополитена.
Расширение и модернизация трамвайной сети
В городе продолжается развитие трамвайного сообщения. В 2024 году открыли двухпутную трамвайную линию на улице Сергия Радонежского длиной более 860 метров, что позволило организовать новый маршрут трамвая № 2 «3-я Владимирская улица» – «Курский вокзал». Интервал движения составляет 10 минут.
Одновременно с открытием новой линии на улице Сергия Радонежского восстановлено движение трамваев № 12, 38 и 46 на участке между станцией метро «Авиамоторная» и площадью Абельмановская Застава.
В 2010 году в столице было четыре процента новых трамваев. Сегодня парк городских трамваев обновлён на 97 процентов. Сейчас средний возраст подвижного состава не превышает шести лет — это лучший показатель не только в России, но и среди всех мегаполисов мира.
Запуск первого в России беспилотного трамвая
Москва — лидер среди европейских мегаполисов по развитию беспилотных трамваев. Столичная беспилотная система уникальна, при этом она работает надёжнее и стабильнее зарубежных аналогов и способна с помощью искусственного интеллекта управлять трамваем в огромном городе.
В 2023 году московский Центр исследования и разработки беспилотного транспорта приступил к практическому решению задачи по организации движения беспилотных трамваев. Запуск первого в России беспилотного трамвая проводился в три этапа.
На первом этапе, который начался в мае 2024 года, проводились испытания беспилотного трамвая на улицах города без пассажиров — с водителем и системой дублирования его действий. Она обеспечивала движение трамвая, но конечные решения оставались за водителем.
В рамках второго этапа беспилотный трамвай выходит на маршрут как с пассажирами, так и без них. Система беспилотного вождения взяла на себя функции управления и принятия решений, а водитель страхует действия трамвая.
На третьем (финальном) этапе, к которому перейдут в конце 2025 года, планируется обеспечить полностью беспилотное движение трамвая с пассажирами. При этом в салоне или кабине может находиться сотрудник — без обязательного наличия прав управления трамваем — для визуального наблюдения за движением или выполнения прочих функций.
Помощь маломобильным пассажирам
Для оказания помощи маломобильным гражданам, например с нарушением слуха, зрения или опорно-двигательных функций, а также пожилым людям, родителям с детьми до семи лет в 2013 году был создан Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). За весь период работы его услугами воспользовались более 1,3 миллиона раз, в том числе в 2024-м — свыше 77,5 тысячи раз.
Сегодня 259 станций московского метро оснащены специальной навигацией для маломобильных пассажиров. Также для них разработано 355 различных маршрутов по городу.