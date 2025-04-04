В 2025 году откроется ещё четыре станции Троицкой линии метро За прошлый год в столице открыли восемь новых станций метро, которыми ежедневно пользуются около 70 тысяч пассажиров. Заработало также электродепо «Аминьевское», благодаря чему парность поездов БКЛ может увеличиться на 20–30 процентов. 4 апреля, 15:58 Проект станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро. Обложка © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Работа Московского метрополитена, расширение городской трамвайной сети, а также повышение условий для маломобильных пассажиров — важная составляющая развития столичного транспорта.

Развитие метро

В 2024 году на линии столичного метро вышло 288 новых вагонов «Москва-2024». Открыли восемь новых станций: семь станций Троицкой линии, среди которых «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская»; новую конечную станцию «Потапово» Сокольнической линии. Эти станции повысили транспортную доступность для жителей Новой Москвы. Метро у дома появилось также у жителей Юго-Западного округа. Новые станции появились рядом с Ленинским проспектом.

Сейчас этими станциями ежедневно пользуются около 70 тысяч пассажиров. Кроме того, заработало электродепо «Аминьевское» для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ).

В этом году планируют открыть ещё четыре станции Троицкой линии: «Вавиловскую», «Академическую», «Крымскую» и «ЗИЛ», они будут цифровыми; ввести в эксплуатацию два новых электродепо — «Столбово» и «Южное»; подготовить к запуску первый беспилотный поезд метро на Большой кольцевой линии; вывести на Замоскворецкую линию метро около 200 вагонов «Москва-2024» — таким образом подвижной состав зелёной ветки обновится более чем на 50 процентов.

Кроме того, 15 мая город отметит 90-летие Московского метрополитена.

Расширение и модернизация трамвайной сети

В городе продолжается развитие трамвайного сообщения. В 2024 году открыли двухпутную трамвайную линию на улице Сергия Радонежского длиной более 860 метров, что позволило организовать новый маршрут трамвая № 2 «3-я Владимирская улица» – «Курский вокзал». Интервал движения составляет 10 минут.

Одновременно с открытием новой линии на улице Сергия Радонежского восстановлено движение трамваев № 12, 38 и 46 на участке между станцией метро «Авиамоторная» и площадью Абельмановская Застава.

В 2010 году в столице было четыре процента новых трамваев. Сегодня парк городских трамваев обновлён на 97 процентов. Сейчас средний возраст подвижного состава не превышает шести лет — это лучший показатель не только в России, но и среди всех мегаполисов мира.

Запуск первого в России беспилотного трамвая

Москва — лидер среди европейских мегаполисов по развитию беспилотных трамваев. Столичная беспилотная система уникальна, при этом она работает надёжнее и стабильнее зарубежных аналогов и способна с помощью искусственного интеллекта управлять трамваем в огромном городе.

В 2023 году московский Центр исследования и разработки беспилотного транспорта приступил к практическому решению задачи по организации движения беспилотных трамваев. Запуск первого в России беспилотного трамвая проводился в три этапа.

На первом этапе, который начался в мае 2024 года, проводились испытания беспилотного трамвая на улицах города без пассажиров — с водителем и системой дублирования его действий. Она обеспечивала движение трамвая, но конечные решения оставались за водителем.

В рамках второго этапа беспилотный трамвай выходит на маршрут как с пассажирами, так и без них. Система беспилотного вождения взяла на себя функции управления и принятия решений, а водитель страхует действия трамвая.

На третьем (финальном) этапе, к которому перейдут в конце 2025 года, планируется обеспечить полностью беспилотное движение трамвая с пассажирами. При этом в салоне или кабине может находиться сотрудник — без обязательного наличия прав управления трамваем — для визуального наблюдения за движением или выполнения прочих функций.

Помощь маломобильным пассажирам

Для оказания помощи маломобильным гражданам, например с нарушением слуха, зрения или опорно-двигательных функций, а также пожилым людям, родителям с детьми до семи лет в 2013 году был создан Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). За весь период работы его услугами воспользовались более 1,3 миллиона раз, в том числе в 2024-м — свыше 77,5 тысячи раз.

Сегодня 259 станций московского метро оснащены специальной навигацией для маломобильных пассажиров. Также для них разработано 355 различных маршрутов по городу.

Авторы Валерия Мишина