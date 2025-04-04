Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Главные события в регионах России на 4 апреля 2025 года — в подборке Life.ru и наших коллег.

Ставропольский край

На Ставрополье в колодце трубопровода погибли инженер и два пастуха, работавшие на агропредприятии в селе Казинка. Прокуратура начала проверку, особое внимание уделяется соблюдению норм охраны труда, пишет newstracker.ru. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ростовская область

Двух бывших сотрудников Ростовской таможни осудили за попытку получить взятку в 1,1 млн рублей. Родиона Данченко задержали с поличным — он получил 7 лет колонии, пишет rostovgazeta.ru. Его коллегу Анатолия Замуреева приговорили к 4,5 годам за покушение на мошенничество.

Республика Татарстан

В Казани женщина напала на своего 5-летнего сына. Саму 28-летнюю мать с ранениями доставили в больницу, пишет inkazan.ru.По факту смерти возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура.

Волгоградская область

В Волгограде обнаружилась нехватка аттестованных гидов. По словам экспертов, свободных экскурсоводов в три раза меньше, чем поступающих в их адрес заявок. Тысячи туристов рискуют остаться без сопровождения на майские праздники.

Волгоградские турфирмы столкнулись с нехваткой экскурсоводов на майские праздники. Из-за высокой нагрузки гиды вынуждены отклонять заявки турагентов, из-за чего последним приходится в спешке искать альтернативы, пишут novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Случаи укусов клещей зафиксированы в 15 округах Нижегородской области

36 человек покусали клещи в Нижегородской области с 2025 года. Ранее первый нижегородец заболел клещевым боррелиозом в 2025 году. Всего же, по данным на 3 апреля, в регионе зафиксировано 36 обращений в больницы по поводу присасывания насекомых. Больше всего укусов происходило в сельской местности (46%), на придомовых территориях и дачных участках (по 15%), сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

Более 4 тысяч свердловчан отправятся на срочную службу летом. На Среднем Урале в ходе летней призывной кампании, которая пройдет с 1 по 15 июля, планируется призвать в армию порядка 4000 человек. Призывники будут служить как обычно 12 месяцев. Молодых людей после ВУЗов будут брать в научные военные подразделения, а спортсменов — в спортроты, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

Уровень Урала и Сакмары в Оренбуржье снова изменился. В Кувандыкском городском округе река Сакмара поднялась на 43 см за сутки.

В Оренбуржье максимальный подъем уровня воды зафиксирован на реке Сакмара у поста Большое Чураево — 43 см. В Кувандыке река прибавила за сутки 27 см и достигла отметки в 253 см. В Татарской Каргале уровень Сакмары вырос на 6 см — до 253 см, пишет 56orb.ru.

Омская область

В Омске будут судить местного жителя, который убил женщину-таксиста и угнал ее автомобиль. Как пишет gorod55.ru, погибшая была его родственницей. В день совершения преступления мужчина употребил наркотические вещества. После убийства он угнал автомобиль погибшей и попытался инсценировать ДТП. Тело родственницы он вывез в лес, а ее украшения пытался продать в ломбарде. Обвинение просит для ответчика 17 лет лишения свободы.

Карелия

В городе Костомукша республики Карелия школьники избили девочку младше их по возрасту. Как пишет karelinform.ru, мать пострадавшей уже обратилась в полицию и рассказала о случившемся в соцсетях. По ее словам, дочь в качестве жертвы школьники выбрали случайно, никакого конфликта между детьми не было. Сейчас детали инцидента выясняет полиция.

Приморский край

Полицейские нашли пропавшую 17-летнюю студентку во Владивостоке. Как пишет vostokmedia.com, она все это время была в гостях. Выяснилось, что девушка хотела жить самостоятельно. В отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось.

Башкирия

Пожар стал причиной гибели двоих жителей Башкирии. Как сообщает mkset.ru, возгорание произошло в ночь на 4 апреля в многоквартирном доме в Стерлитамаке. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже. Сотрудники МЧС спасли 32 человека, среди которых восемь детей. В ходе тушения пожара были найдены тела мужчин возрастом 35 и 70 лет.

Краснодарский край

В Сочи ребенок застрял верхней губой в машинке для стрижки ногтей. Как передает Kuban Press, родителям пришлось вызывать спасателей. Ребенок отделался испугом. А спасатели еще раз напомнили о том, что электроприборы лучше держать вне досягаемости маленьких детей.

Хабаровский край

Самолёт, следовавший из Москвы во Владивосток, совершил экстренную посадку в Хабаровске из-за смерти пассажира на борту, пишет transsibinfo.com. Причиной вынужденной посадки стало внезапное ухудшение здоровья и кончина жителя Приморья во время полёта.

Новосибирск

Новосибирский областной суд принял решение продлить меру пресечения фигурантам дела о мошенничестве по закупкам по госконтрактам, сообщил atas.info. Экс-чиновники Наталья Зырянова и Юрий Воробьев останутся под стражей до мая. По версии следствия, фигуранты дела при помощи сообщников похитили свыше 150 млн рублей из регионального бюджета, которые были выделены на госзакупки на нужды СВО.

Челябинская область

В Челябинской области задержали 39-летнего мужчину за призывы к экстремистской деятельности. Как пишет kursdela.biz, осенью 2022 года в социальной сети был опубликован контент, который содержал призывы к экстремистским действиям. Результаты лингвистической экспертизы, проведенной в отношении высказываний, подтвердили наличие экстремистских взглядов автора.

ХМАО

В Ханты-Мансийске разоблачена организованная группа, которая на протяжении семи лет помогала мигрантам незаконно оформлять документы, пишет muksun.fm. В состав преступной группы входили три человека, включая сотрудника МФЦ. За время деятельности группировки более 700 иностранцев получили возможность незаконно находиться на территории округа, а 56 из них - фиктивную прописку. Общий доход преступников составил около 2,5 миллионов рублей. После масштабного расследования, в ходе которого были допрошены более 150 человек и составлено 60 томов дела, материалы переданы в суд.

Приморский край

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства тигра, пишет zr.media. Мертвого тигра обнаружили в окрестностях села Минеральное Яковлевского. Животное погибло от выстрела в голову. Ранее был найден убитым ещё один хищник. Оба животных не были конфликтными.

Красноярский край

Менеджер банка похитила 150 миллионов у красноярца и уехала в Турцию, пишет prmira.ru. Сотрудница узнала, что директор строительной фирмы хранит крупную сумму денег. Менеджер предложила знакомой убедить бизнесмена открыть несколько вкладов, но деньги перевела на свои банковские счета. Женщина купила машину, двухуровневую квартиру в новостройке, несколько квартир за границей, сделала ремонт и улетела в Турцию, где прожила больше 5 лет. В конце прошлого года ее экстрадировали и отправили в СИЗО.

Белгородская область

Белгородские волейболисты стали частью фильма «Финал», пишет bel.ru. Кинокартина расскажет историю триумфа российских волейболистов на Олимпийских играх в Лондоне 12 августа 2012 года. В состав сборной тогда входили четверо волейболистов «Белогорья». Некоторых из них сыграют прославленные актеры.

Пермский край