Шоу «Большие девочки» требуют закрыть за психическое насилие над героинями

Популярное шоу «Большие девочки» может быть закрыто через суд. Производитель препаратов от диабета и ожирения требует запретить программу телеканала «Пятницы» и онлайн-кинотеатра Premier, обвиняя создателей в унижении людей с лишним весом и пропаганде опасных способов похудения. Об этом сообщает Mash.

По мнению истца, «Большие девочки» не просто развлекательное шоу, а вредная передача, которая калечит психику участниц и подаёт опасный пример зрителям. В иске подчёркивается, что формат передачи, где женщин с весом от 100 кг заставляют худеть, а после выгоняют ту участницу, которая скинула меньше всего килограммов, — является жестоким и унизительным.

По мнению представителей фармкомпании, что создатели «Больших девочек» применяют опасные для здоровья методы похудения. В частности, участниц с избыточным весом заставляют выполнять интенсивные кардио и силовые тренировки, к которым их организм может быть не готов. Это негативно сказывается на сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и пищеварительной системах.

Кроме того, в иске сказано о психологическом давлении на «больших девочек», что может привести к расстройствам пищевого поведения и депрессии. Фармкомпания подчеркивает, что эндокринологи выступают за комплексный медицинский подход к похудению, в то время как разработчики шоу ориентированы исключительно на рейтинги, игнорируя реальные потребности участниц.

«Команда «Больших девочек» благодарит компанию за внимание к проекту и озабоченность вопросами здоровья. Мы с уважением относимся к теме борьбы с лишним весом — методы разрабатываются совместно с профессионалами, существуют в рамках закона и не пропагандируют опасные практики», — прокомментировали ситуацию представители телеканала «Пятница».