Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы, семеро пострадали

Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы вечером 6 апреля. Инцидент произошёл на улице Грина. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, участниками аварии стали коммерческий автобус и городской автобус 948-го маршрута. Травмы в результате ДТП получили семь человек. Им оказывается медицинская помощь. Выясняются обстоятельства произошедшего.