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6 апреля, 20:49

Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы, семеро пострадали

Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы вечером 6 апреля. Инцидент произошёл на улице Грина. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, участниками аварии стали коммерческий автобус и городской автобус 948-го маршрута. Травмы в результате ДТП получили семь человек. Им оказывается медицинская помощь. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Также вечером 6 апреля на внутренней стороне МКАД произошло столкновение семи легковых автомобилей. Из-за аварии две полосы пришлось перекрыть.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Антон Голыбин
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