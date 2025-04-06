Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы, семеро пострадали
Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы вечером 6 апреля. Инцидент произошёл на улице Грина. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.
По предварительным данным, участниками аварии стали коммерческий автобус и городской автобус 948-го маршрута. Травмы в результате ДТП получили семь человек. Им оказывается медицинская помощь. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Также вечером 6 апреля на внутренней стороне МКАД произошло столкновение семи легковых автомобилей. Из-за аварии две полосы пришлось перекрыть.
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