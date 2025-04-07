Life.ru — один из главных источников новостей для миллионов россиян: Издание вошло в топ-5 СМИ по охвату аудитории в «Дзене»

В марте 2025 года информационный портал Life.ru подтвердил статус одного из самых читаемых медиа в России, войдя в пятёрку лидеров по охвату аудитории в блогах и «Новостях» на «Дзене». Согласно данным Mediascope, ежемесячная аудитория Life.ru на платформе составила 17,97 млн человек. В рейтинг также вошли «RT на русском», Lenta.ru, РБК и РИА «Новости». При этом разрыв между лидерами минимален, что говорит о высокой конкуренции среди ведущих медиа.