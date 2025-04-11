Кислота, ножи и пистолеты: Энди Уорхолл, Олег Меньшиков и другие звёзды, ставшие жертвами фанатов Звёзды поп-индустрии и даже журналисты не могут чувствовать себя в безопасности, если они становятся популярными. Встреча с фанатом может закончиться увечьями и даже гибелью. 10 апреля, 21:35 Ребекка Шефер и Даррелл Даймбэг стали жертвами своей популярности. Коллаж © Life.ru. Обложка © Kinopoisk, © Gettyimages / William Hames, © Freepik / kjpargeter

Смерть рэпера Паши Техника, последовавшая якобы после того, как музыкант в Таиланде встретился с одним из своих фанатов и попробовал некую «запрещёнку», всколыхнула Интернет. Уже озвучивались версии от врачей, что к смерти могла привести передозировка. Она вызвала полиорганную недостаточность и общее ослабление иммунитета, в результате чего продюсер и музыкант умер от лёгочной инфекции в больнице. Увы, не он один пострадал от поклонников.

Ребекка Шефер: жертва школьника

Актриса Бекки Шефер стала жертвой школьника-верзилы. Фото © Kinopoisk

От рук влюблённого поклонника погибла 21-летняя американская актриса 1980-х годов Ребекка Шефер. Она стала знаменитой после начала съёмок в сериале «Моя сестра Сэм». До этого она снималась в «Удивительных историях» и в сериале «Одна жизнь, чтобы жить».

В 1986-м году в неё влюбился некий школьник Роберт Бардо. Он преследовал её два года, писал длинные письма, в 1987-м году заявился на студию «Уорнер Бразерс», чтобы вручить Ребекке плюшевого мишку Тедди. Когда актриса объяснила ему, что не намерена встречаться с ним, он пришёл на студию ещё раз, но уже с ножом. До Ребекки он в этот раз не добрался — его задержали охранники студии, отвезли его в мотель и объяснили, что юноше надо бы домой, в Аризону.

Однако Бардо не оставил усилий добраться до Шефер. Чтобы выяснить, где она живёт, он просто нанял частного сыщика. Объяснение с актрисой случилось в дверях её дома. Не удовлетворённый отказом, Бардо приехал к ней снова, на этот раз с пистолетом. А когда Ребекка открыла дверь, выстрелил ей в грудь. Девушка умерла через 30 минут, а Бардо до сих пор отбывает пожизненное заключение.

Александр Каверзнев: жертва спецслужб

Журналист-международник Каверзнев умер после встречи с поклонником в аэропорту. Фото © Wikipedia

29 марта 1983 года в больнице Москвы скончался советский журналист-международник, звезда советского телевидения Александр Каверзнев. Ему был всего 51 год. Журналист только что вернулся из поездки по Афганистану, где снимал фильм о местных жителях. По словам свидетелей, в аэропорту во время отъезда к журналисту подсел молодой афганский офицер. Он представился давним поклонником творчества Каверзнева и попросил его выпить вместе с ним. Журналист согласился. Возможно, он считал, что и эта встреча даст ему «в журналистскую копилку» какую-то полезную информацию. До этого он встречался со многими жителями Афганистана — с крестьянами, солдатами и даже с теми, кто сражался на другой стороне и содержался в тюрьме.

Плохо Каверзневу стало, уже когда он приехал в Москву. Дальше была ураганная болезнь неизвестного происхождения, очень похожая на отравление. И скоропостижная смерть в больнице. Его госпитализировали 28-го марта, а 29-го он уже умер. Главной версией смерти стало отравление неизвестным веществом или же заражение неизвестной болезнью тем самым «фанатом» в аэропорту. Возможно, таким образом американские спецслужбы избавились от талантливого советского пропагандиста.

Фотограф Энди Уорхолл: пережил покушение феминистки

После покушения Уорхолл всю жизнь носил корсет. Фото © Wikipedia / Bernard Gotfryd

Очень серьёзное покушение на свою жизнь пережил знаменитый американский фотограф Энди Уорхолл. В него стреляла феминистка Валери Соланас. Она однажды отдала ему пьесу под названием «Выше голову» и пыталась уговорить её поставить. Однако фотографу было не до пьесы. Соланас разозлилась, когда Уорхолл в очередной раз отмахнулся от неё, не желая возвращать пьесу. Она решила, что он хочет присвоить её гениальные труды, и вернулась к нему с пистолетом. Дважды выстрелив в фотографа, она спустилась вниз и тут же сдалась полиции.

Уорхолл не свидетельствовал против неё, хотя очень сильно пострадал — он перенёс клиническую смерть, у него были повреждены почти все органы и до конца жизни он был вынужден носить корсет. Феминистка получила всего три года и принудительное лечение в психиатрической клинике.

Гитарист Даррелл Даймбэг: убит на концерте

Гитарист Даррелл был убит поклонником, решившим, что музыкант украл его песни. Фото © Gettyimages / Martyn Goodacre

Ещё одной жертвой фаната стал американский гитарист Даррелл Даймбэг. Он был застрелен во время концерта в городе Колумбус в штате Огайо. Убившим его человеком оказался фанат группы «Пантера», основателем которой был Даррелл, некий Найтан Гейл. Позже выяснилось, что у Гейла была шизофрения, и сначала ему просто нравились песни Даррелла, но со временем он решил, что музыкант ворует у него песни и музыку, да ещё насмехается над ним.

Он пронёс на концерт пистолет и открыл пальбу. В результате Даррел был убит выстрелом в голову, пострадали ещё пять человек. Посетитель клуба, сотрудник и охранник клуба были убиты, а барабанщик группы и менеджер — ранены. Фанат был застрелен на месте приехавшим на вызов полицейским. Полицейского пытались засудить, но суд счёл его действия правильными.

Актриса Кристина Гримми: жертва домогательства

Кристина Гримми была убита фанатом. Фото © Wikipedia / Justin Higuchi

Американская пианистка и певица Кристина Гримми стала известна благодаря каверам песен Кристины Агилеры. Слава пришла к ней сначала на Ютубе, а затем в американском варианте передачи «Голос». Но одновременно с этим у пианистки появился и роковой поклонник — некий Кевин Лойбл, который добивался её внимания. Он даже сделал косметическую операцию, но желаемого эффекта не достиг. Тогда на концерте в Огайо он подошёл к Кристине якобы за автографом и три раза выстрелил в неё в упор. Девушка скончалась в больнице, а преступник застрелился прямо на месте преступления.

Актёр Олег Меньшиков: чудом спасся

Олег Меньшиков чудом уцелел. Фото © Kinopoisk

Российские звёзды часто живут в таком же напряжении, как и зарубежные коллеги. И стараются не рассказывать об этом, потому что «сталкеры» часто считают это неким поощрением своих действий. Страдают от психически неуравновешенных фанатов актриса Елена Захарова, актриса и певица Лада Дэнс, актриса Наталья Рудова. В советское время настоящее покушение пережил актёр Александр Абдулов. Поклонница попыталась залить ему лицо кислотой, и актёра спасла только хорошая реакция — он уклонился.

Подобная история произошла и со звездой фильма «Покровские ворота» актёром Олегом Меньшиковым. Разгорячённая собственными фантазиями фанатка поджидала его на лестничной площадке квартиры. Едва только актёр открыл дверь, как она постаралась облить его серной кислотой. Меньшиков сумел захлопнуть дверь. Теперь его сопровождают охранники. Вот такая она — «народная» любовь. Поэтому лучше всего держаться от поклонников на расстоянии.

Авторы Майя Новик