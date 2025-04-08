Объединили 97 000 миллениалов: LIFE отпраздновал день рождения в баре «Руки ВВерх!»

18 баров сети «Руки ВВерх! Бар» Сергея Жукова стали площадками для грандиозного празднования 8 марта, 15-летия LIFE и всех мартовских именинников. Более 97 000 гостей присоединились к вечеринкам, которые прошли в атмосфере теплых воспоминаний и юношеского веселья.

В рамках коллаборации гости танцевали под хиты 90-х и 00-х, участвовали в караоке-баттлах, наблюдали выступления кавер-групп и получали специальные подарки от LIFE и бара. Каждый посетитель мог почувствовать себя частью большого праздника, объединяющего поколения через общий культурный код.

Руководитель партнерских программ «Руки ВВерх! Бар» Игорь Михайлов подчеркнул, что людям одного поколения нравится проводить время друг с другом:

«Благодаря коллаборации с LIFE мы смогли объединить огромное количество людей на празднике. Чем старше мы становится, тем сложнее вылезти из онлайна и найти друзей: где еще это делать, как не в культовой обстановке под хиты юности? Спасибо всем, кто был с нами!»

Для обоих брендов мероприятия стали важным стратегическим шагом: LIFE, отмечая 15-летие, стал ближе к своей аудитории, а «Руки ВВерх! Бар» укрепил свою лидирующую позицию как место, где можно провести масштабную вечеринку безопасно и ярко.

Отмечали весь март