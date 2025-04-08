«АвтоВАЗ» приостанавливает выпуск самой продаваемой модели в России

«АвтоВАЗ» временно остановит производство седана Lada Granta — самой популярной модели на российском рынке. Об этом сообщает паблик Avtograd, публикующий инсайдерскую информацию с тольяттинского автозавода. По его данным, последний день работы сборочной линии Granta намечен на 25 апреля.

С 28 по 30 апреля рабочие будут переведены на режим частичной занятости с оплатой в размере двух третей от тарифной ставки, после чего последует традиционный весенний корпоративный отпуск — с 1 по 11 мая. Возобновить выпуск Granta планируется 12 мая, однако сроки могут быть сдвинуты, если работы по переоснащению линии не будут завершены в срок — в этом случае период простоя может быть продлен.

Причина остановки заключается в подготовке производственных мощностей к запуску новой модели Lada Iskra, о которой концерн заявлял ранее.

В прошлом месяце Lada Granta уверенно возглавила рейтинг самых продаваемых новых легковых автомобилей в России. Дилеры продали 10,7 тысячи этих машин, что позволило ей значительно опередить ближайших конкурентов. Второе место заняла Lada Vesta (7,2 тысячи), а замкнул тройку лидеров китайский Haval Jolion (около 4 тысяч). За ними следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (3,4 тысячи) и Lada Niva Travel (2,8 тысячи).