Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Главные события в регионах России на 8 апреля 2025 года — в подборке Life.ru и наших коллег.

Ставропольский край

В Ачхой-Мартане вечером 7 апреля произошла атака на полицейских: мужчина с ножом ранил сотрудников ППС. Нападавшего ликвидировали на месте, пишет newstracker.ru.Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей.

Республика Удмуртия

В детском саду №20 города Сарапула выявили санитарные нарушения: в подвале появился грибок, а питание детей не соответствовало нормам по калорийности и составу, пишет udm-info.ru. Суд обязал администрацию устранить недочеты.

Ростовская область

В Батайске на участке площадью 41 тыс. кв. метров выявили несанкционированную свалку. Почва загрязнена нефтепродуктами, ущерб оценили в 2,5 млрд рублей, пишет rostovgazeta.ru. Владельцы земли отказались компенсировать вред, Росприроднадзор подал в суд.

Республика Татарстан

В Казани утром 8 апреля из-за плотного тумана и видимости всего 50 метров временно не принимались рейсы, пишет inkazan.ru.Задержки коснулись перелетов из Москвы, Иркутска, Грозного и других городов.

Волгоградская область

Под Волгоградом нашли скелет. В Иловле в километре от улицы Заречной обнаружены скелетированные останки. Их обнаружили случайно во время других поисков, пишут novostivolgograda.ru. Телесных повреждений на костях не обнаружено, что говорит о вероятном естественном характере смерти.

Нижегородская область

Жительница Сарова зарезала собственную мать, а потом решила замести следы и погибла в пожаре. Недавно нижегородка потеряла работу и жила на деньги матери, которой не нравился новый парень дочери. Во время очередного спора на этой почве дочь якобы сорвалась, схватила нож, ударила мать в шею и руки. Затем она, предположительно, открыла газ, закрыла окна и подожгла квартиру. Пожарные нашли обеих женщин без сознания. Мать пытались «откачать» около дома, но она погибла в карете скорой помощи. Дочь же умерла в реанимации, сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

Житель Свердловской области пытался добиться возвращения долга в 40 тысяч через суд. Несколько лет назад мужчина одолжил своему знакомому деньги с условием вернуть их в определенный срок. Однако знакомый деньги не вернул, в связи с чем свердловчанин отправил в суд.

Ответчик не приходил на судебные заседания, поэтому летом 2023 года суд решил заочно взыскать с него сумму по договору займа. Вместе с неустойкой размер долга вырос до 548 тысяч рублей. Когда дело дошло до того, чтобы вынудить ответчика выплатить деньги, он решил договориться по-хорошему, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

Мэрия Оренбурга в очередной раз отменила закупку «умных» остановок, каждая из которых стоила практически как квартира в облцентре.

Ранее на сайте госзакупок появился лот, размещенный администрацией Оренбурга. Согласно нему должна произвестись закупка 38 остановок, за которые мэрия готова была заплатить свыше 149 млн рублей. Однако, определение поставщика приостановили, а ведь победителю тендера требовалось изготовить, поставить и установить павильоны, пишет 56orb.ru.

Тюменская область

В Тюменской области сокращается число заболевших ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю уровень заболеваемости в регионе снизился на 6,6%. В настоящее время в Тюменской области наблюдается циркуляция гриппа А и гриппа В. Что касается коронавирусной инфекции, то за последнюю неделю число заболевших сократилось более чем на 44%, пишет nashgorod.ru.

Омская область

В Омской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Как пишет gorod55.ru, он продлится с 20 часов 8 апреля до 8 часов 9 апреля. В это время в воздухе скапливаются вредные примеси, поэтому жителям региона рекомендуется меньше времени проводить на улице и не открывать окна.

Карелия

Подростки из Петрозаводска уже год терроризируют 95-летнюю пенсионерку. Как пишет karelinform.ru, они бросают в ее окно снег и камни. По словам родственницы пенсионерки, последняя живет в постоянном страхе. По факту происходящего уже ведется проверка.

Приморский край

В Приморье произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Как пишет vostokmedia.com, в результате он и его спутница были госпитализированы с травмами. На видео с места событий видно, что автомобиль Mitsubishi Pajero не уступил дорогу мотоциклу. При этом у мотоциклиста отсутствовали полис ОСАГО, водительское удостоверение и документы на транспортное средство.

Башкирия

В Башкирии участились случаи появления медведей вблизи туристических маршрутов, сообщает mkset.ru. Так, в районе озера Банное, хищник был примерно в 500 метрах от туристов. Его смогли отпугнуть громкими звуками.

Краснодарский край

В Краснодарском крае пресекли деятельность финансовой пирамиды. Как передает Kuban Press, от действий ее участников пострадали более 200 компаний. Схема мошенников выглядела так: клиенты переводили деньги по фиктивным документам. Затем деньги конвертировались в наличные и возвращались клиентам, при этом 12% от суммы удерживалось организаторами схемы. За несколько лет оборот нелегальных транзакций превысил один миллиард рублей.

Хабаровский край

В посёлке Горный Хабаровского края разгорелся громкий социальный скандал вокруг молодой матери, оставившей двоих детей без присмотра, пишет transsibinfo.com. После того как женщина выбросила шестимесячную дочь в сугроб, младенца успели спасти от обморожения, но общественность требует немедленного изъятия второго ребёнка, двухлетнего мальчика, который всё ещё находится под опекой матери.

Новосибирск

Выбор подрядчика для разработки новой схемы новосибирского метрополитена приостановлен из-за жалобы одного из участников аукциона - петербургского института “Ленметрогипротранс”, сообщил atas.info. Проектировщики считают, что условия электронного аукциона нарушают антимонопольное законодательство, поскольку завышенные требования к опыту работы потенциальных участников ограничивают конкуренцию. Теперь решение по этому вопросу предстоит принять региональной антимонопольной службе.

Челябинская область

ФСБ задержала сторонника украинских националистов в Челябинской области. Как пишет kursdela.biz, подозреваемого выявили прошлым летом. Следствие считает, что житель региона оправдывал в интернете терроризм, призывал к экстремистской и террористической деятельности.

ХМАО

В Нижневартовске следователи разбираются в обстоятельствах жестокого избиения местного жителя группой подростков, пишет muksun.fm. Несовершеннолетние, по заявлению родственницы пострадавшего, незаконно проникли в квартиру и нанесли мужчине травмы с использованием бейсбольной биты. СМИ выяснили, что избитый мужчина приходится отчимом девочки из этой компании, с которым у нее ранее происходили стычки.

Красноярский край

Средний житель Красноярска и края должен банку 501 тысячу рублей, пишет prmira.ru. В регионе просрочено 4,35% от всех задолженностей. С таким показателем Красноярский край занял 50 место по РФ. В среднем по стране доля просроченных кредитов составляет 3,98%, а средняя задолженность на жителя составляет 456 тысяч рублей.

Белгородская область

Ночью в Белгородской области загорелась больница, пишет bel.ru. Возгорание произошло в помещении ординаторской в медучреждении посёлка Ровеньки. По предварительной версии, причиной стали проблемы с электроприборами. Огонь распространился на площади в 15 кв. м. Горели мебель, стоявшая в кабинете, и вещи.

Эвакуировали 28 человек, никто не пострадал.

Пермский край