Открылась «Лига школ» для подготовки специалистов нового поколения Сообщество «Лига школ» создано для развития кадрового потенциала нефтегазовой отрасли и подготовки нового поколения инженеров, учёных и специалистов рабочих профессий. 10 апреля, 06:57 Создано сообщество для подготовки кадров в нефтегазовой отрасли. Обложка © Пресс-служба ОАО «Газпром нефть»

Альянс ведущих школ из разных регионов появился по инициативе «Газпром нефти», которая направит инвестиции на развитие учебных пространств и техническое оснащение образовательных партнеров. Компания организует программы повышения квалификации для преподавателей, мероприятия по профориентации учеников и экскурсии для них на крупнейшие предприятия страны. Сотрудничество также предполагает открытие в школах бесплатных центров дополнительного образования по инженерным специальностям и естественным наукам — математике, физике, химии, робототехнике, программированию и биологии.

Первыми к «Лиге» присоединились школы Петербурга, Тюмени, Оренбурга, Мегиона, общее количество учащихся в которых превышает четыре тысячи школьников. Среди участников проекта — Президентский физико-математической лицей № 239 из Санкт-Петербурга, который считается одним из передовых образовательных учреждений России и мира: его ученики на протяжении более 40 лет ежегодно завоёвывают медали международных научных олимпиад.

До конца 2025 года к «Лиге школ» присоединятся два десятка ведущих учебных заведений России, а охват проекта увеличится до 15 тысяч школьников.

Максим Пратусевич, директор Президентского физико-математического лицея № 239, Санкт-Петербург: «У лицея есть эффективная модель профориентации, в которую в том числе входит практика. Для её прохождения у нас есть 26 партнёров, включая промышленные цифровые центры, куда записываются, например, робототехники. Развитие партнёрства с нефтяной компанией как с одним из самых перспективных работодателей очень важно. Такое сотрудничество создаёт условия для подготовки востребованных специалистов и помогает уже в школе определиться с выбором профессии».

В Тюменской области первым представителем «Лиги школ» стала главная физико-математическая школа региона. В 2024 году она установила рекорд по числу выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ (91 ученик).

Наталья Фомичева, директор Физико-математической школы, Тюмень: «Наши выпускники занимают высокие позиции в образовательных рейтингах и успешно поступают в лучшие российские университеты страны. Это говорит об эффективности нашей системы подготовки и персонализации образовательных подходов. Для нас важно, чтобы они преуспели не только в студенческой жизни, но и в своей будущей профессии. Именно в сотрудничестве между школами и прогрессивными компаниями России мы видим уверенность в ярком будущем наших учеников. Сейчас старшеклассники Физико-математической школы при поддержке экспертов нефтяной компании на примере реальных бизнес-кейсов изучают современные технологии нефтедобычи. Практическое обучение даёт им представление об отрасли и широкие навыки для конкретных профессий».

Проект «Лига школ» войдёт в партнёрскую экосистему нефтяной компании с ведущими учебными заведениями страны, которая уже объединяет более 60 вузов и колледжей.

Авторы Валерия Мишина