Крупная алюминиевая компания объявила о повышении зарплат сотрудников на 10% с 1 мая

Один из крупнейших в мире производителей алюминия РУСАЛ с 1 мая 2025 года поднимет зарплату сотрудникам своих производственных предприятий на 10%. Увеличение коснётся всех категорий работников, на его реализацию выделено свыше 6 миллиардов рублей.

Компания, несмотря на сложные экономические условия и многочисленные вызовы на международных рынках, продолжает поддерживать своих работников, обеспечивая достойный уровень заработной платы, комфортные условия труда и возможности для профессионального роста. Средняя зарплата на российских предприятиях в настоящее время превышает общероссийский уровень почти на 25%, а за последние пять лет её совокупный рост составил более 77%, отметили в компании.

«Мы стремимся создавать условия, в которых наши сотрудники чувствуют поддержку компании и значимость своей работы. Достойная оплата труда остается нашим приоритетом независимо от ситуации на рынке. За последние четыре года компания ежегодно выделяла на дальнейшее повышение доходов сотрудников в среднем около 8,5 млрд рублей к бюджету предыдущего года», – отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом организации.

Она добавила, что вместе с регулярным увеличением объёма вознаграждения, компания постоянно развивает социальную программу и программы поддержки работников, а также вкладывает ресурсы в развитие регионов присутствия, чтобы сотрудники и их родные жили в комфортных и удобных городах.

Индексация зарплат сотрудников предприятий происходит регулярно. В 2022 году оклады всех категорий были увеличены на 10%, а в 2023-м появилось дополнительное ежеквартальное премирование в размере от 14% до 24% в зависимости от категории. В 2024 году оклады увеличили в среднем на 18,3% для рабочих, на 14,4% — для специалистов и руководителей, трудящихся на производстве, а также на 10,5% — для сотрудников заводоуправлений.