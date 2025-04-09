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Регион
9 апреля, 19:36

Италия «впала в безумие» из-за визита футболиста Тотти в Россию

Итальянцы обвинили Тотти в пророссийской пропаганде из-за визита в Москву

Франческо Тотти. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Франческо Тотти. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Итальянские соцсети взорвались недовольством пользователей из-за визита известного футболиста Франческо Тотти в Россию. Как сообщает L'AntiDiplomatico, его обвинили в «недостойном поведении», «пророссийской пропаганде» и поддержке Владимира Путина.

«Тотти неоднократно сталкивался с требованиями не ехать в Россию. Италия впадает в безумие. Одумайтесь, пока не поздно!» — призывает автор статьи.

Общественное возмущение перешло границы: кто-то даже разместил фотографию Адольфа Гитлера рядом со снимком Тотти, сделанным в московском аэропорту Внуково. Также соцсети пестрили всевозможными оскорблениями.

Тотти — об уходе из "Ромы": Для меня это как смерть
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Франческо Тотти считается одним из величайших итальянских спортсменов. Его пять раз признавали лучшим футболистом года. Тотти активно участвует в благотворительности и является послом ЮНИСЕФ. Ранее Тотти посещал Москву в 2018 году. Тогда легендарный капитан «Ромы» принимал участие в «Кубке легенд».

Лия Мурадьян
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