Мобильная связь появилась на алмазных месторождениях в Арктике Новые технологии связали отдалённый прииск компании «Алмазы Анабара» (входит в состав АЛРОСА) с внешним миром. Там запустили устойчивую мобильную связь стандартов 2G и 4G. 10 апреля, 14:29 В Арктике появилась мобильная связь на алмазных месторождениях. Обложка © «Алмазы Анабара»

Удалённые алмазодобывающие участки, где развернул сеть МегаФон, находятся за полярным кругом — в труднодоступной местности Якутии. Мобильная связь стала доступна в радиусе 160 кв.км, больше тысячи работников прииска могут оперативно решать производственные задачи и общаться с родными.

Вахтовые посёлки и производственные участки мигрируют по мере смещения зон разработки. Поэтому базовые станции установлены на подвижных платформах и для их перемещения можно использовать наземный транспорт. Для запуска достаточно подключить оборудование к локальному источнику электропитания и спутниковому каналу связи.

Базовые станции работают в экстремальных условиях. Этой зимой морозы достигали 55 градусов, а скорость ветра превышала 20 метров в секунду.

Авторы Валерия Мишина