В РФ наградили победителей Всероссийской олимпиады «13-й элемент. Alхимия будущего»

В России наградили победителей и призёров 14-го сезона Всероссийской олимпиады «13-й элемент. Alхимия будущего». Финалистами стали свыше 1000 школьников, из которых 210 получили звания победителей и призёров.

В этом сезоне было установлено новое достижение: в интеллектуальном соревновании приняло участие рекордное количество участников из разных уголков страны — почти 5000 школьников из 65 регионов России. По сравнению с прошлым годом число участников увеличилось почти на 25%.

Торжественные церемонии награждения победителей прошли в Красноярске и Иркутске. Победители конкурса по четырём естественно-научным дисциплинам — физике, математике, информатике и химии — получили не только ценные подарки, но и дополнительные баллы для поступления в ряд вузов, среди которых Братский и Иркутский государственные университеты, Волгоградский государственный технический и Иркутский национальный исследовательский технический университеты, Сибирский государственный индустриальный и Уральский государственный горный университеты, Сибирский государственный университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнёва, а также Сибирский федеральный университет и его филиал — Хакасский технический институт.

«Мы видим, что всё больше школьников интересуются точными науками и естественно-научными предметами. Участие в таких проектах даёт школьникам возможность не только проверить себя, показать свои знания и талант, но и буквально сделать первые шаги к успешной карьере. Поздравляю победителей и призёров с прекрасным результатом и хочу пожелать всем ребятам новых успехов», — сказала Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа.