В Ломоносовском районе столицы появится первая станция метро Станция «Вавиловская» войдёт в состав участка Троицкой линии от «ЗИЛа» до «Новаторской». Вместе с ней строят станции «ЗИЛ», «Крымская» и «Академическая». 10 апреля, 16:58 В Москве появится новая станция метро. Обложка © mos.ru

На границе Гагаринского и Ломоносовского районов идёт строительство станции «Вавиловская» Троицкой линии метро. Она расположится вдоль Ленинского проспекта, на пересечении с улицами Строителей и Панфёрова. Выходы из южного вестибюля будут вести на территорию района Ломоносовский, где сейчас нет станций метро.

Станция будет расположена в северной части Ломоносовского района. На объекте заканчивается устройство основных монолитных железобетонных конструкций, в финальной стадии находится обратная засыпка котлована. Специалисты приступили к кирпичной кладке внутренних стен и перегородок, отделке служебных помещений. Завершить строительство станции планируется до конца этого года.

Станция «Вавиловская» войдёт в состав участка Троицкой линии от «ЗИЛа» до «Новаторской». Вместе с ней строят станции «ЗИЛ», «Крымская» и «Академическая».

«ЗИЛ» возводится у пересечения проспекта Лихачёва с улицей Лисицкого, рядом с парком «Тюфелева роща» и одноименной платформой Московского центрального кольца (МЦК). «Крымская» расположится между железнодорожными путями МЦК и жилым кварталом Донского района, а «Академическая» — в районе пересечения улицы Дмитрия Ульянова с Профсоюзной улицей.

Троицкая линия стала 16-й в Московском метрополитене. В прошлом году был открыт участок от «Новаторской» до «Новомосковской» с семью станциями. Сооружение каждой из них имело свои особенности, связанные с расположением и архитектурными решениями. В этом году завершатся работы на участке от станции «ЗИЛ» до «Новаторской».

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству и безопасности строительства технически сложных объектов метрополитена.

Каждый этап работ на станции «Вавиловская» проходит под контролем. В феврале и марте этого года по утверждённой программе состоялись очередные проверки с привлечением специалистов подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Инспекторы оценили соответствие построенных конструкций и применяемых стройматериалов требованиям проектной документации. Следующий выезд на площадку запланирован в мае.

Авторы Валерия Мишина