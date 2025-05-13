Пупырка, аяйка и миньон с пистолетом. Как в Ozon возник свой язык общения и почему без него уже не обойтись Ozon — старейший российский маркетплейс, основанный ещё в 1998 году. За годы своей работы он стал настоящим гигантом, в котором работают десятки тысяч человек. Сейчас это целый мир, в котором есть всё, и даже собственный сленг. Как это получилось? 13 мая, 07:00 Ozon настолько огромен, что внутри компании появился свой сленг. Обложка © Пресс-служба Ozon

Как в Ozon сотрудники находят общий язык

Маркетплейсы так незаметно и буднично вошли в повседневную жизнь россиян, будто были в ней всегда. И с тех пор так же незаметно обогащают жизнь новыми явлениями и процессами, а русский язык — словами, их обозначающими. Лет 10 назад аббревиатуру ПВЗ (пункт выдачи заказов) почти каждый бы спутал с ПВХ, а сейчас в сознании россиян это практически самостоятельное слово — «пэвэзэ». Его понимают даже те, кто не знает расшифровки. Но это простой случай, бывают сложнее.

— Вчера новый миньон пытался аяйку пищать, а она не бьётся, — рассказывает один сотрудник Ozon другому. — Уже собрался позицию скиповать, а у него пикалка не работает!

Обоим смешно, потому что понятно. А вам?

«Не стой — пикай!» — расхожее выражение среди сотрудников Ozon. Фото © Пресс-служба Ozon

Откуда берётся сленг

Лингвисты говорят, что в любой обособленной группе людей неизбежно и довольно скоро возникает собственный сленг, который со временем, если общество стабильно, становится всё более распространённым и далее превращается в диалект, а при определённых условиях даже в самостоятельный язык.

Причина перемен в общении довольно проста: сленг помогает быстрее обмениваться информацией между участниками разговора, соответственно, быстрее решать те или иные вопросы, выполнять рабочие задачи. Почва для возникновения профессионального сленга тем богаче, чем большим количеством понятий нужно оперировать обществу. Чем больше механизмов и процессов, тем быстрее для них находятся собственные определения.

Ozon на них богат, как мало кто. Судя по официальным данным маркетплейса, только за последние два года его логистическая инфраструктура увеличилась более чем в три раза и на сегодняшний день превышает 3,5 миллиона квадратных метров. В России и странах СНГ уже действуют 47 фулфилмент-центров, более 170 сортировочных центров и более 50 тысяч пунктов выдачи заказов — тех самых ПВЗ.

Оборот компании в прошлом году увеличился на 64% год к году, при этом ассортимент — это более 370 тысяч товаров в более чем 30 категориях, число продавцов на платформе превысило 600 тысяч. В 2024 году пользователи сделали на 54% больше заказов, чем годом ранее. При этом на каждого пользователя приходится в среднем по 26 заказов в год. Количество покупателей в России и странах СНГ — превысило 55 млн человек.

Огромный сканер, который может считать штрих-код с пяти сторон упаковки товара. Фото © Пресс-служба Ozon

Современные склады, являющиеся технологическими IT-хабами со сложной инфраструктурой, требуют высокопроизводительной техники, спрос на неё увеличивается. Сегодня более 6,5 тысячи IT-инженеров Ozon Tech работают над совершенствованием и автоматизацией складских операций. Например, компания разработала устройства, которые автоматически измеряют габариты и вес товара, поступившего на фулфилмент-центр.

Собственной разработкой Ozon также является система управления складом (СУС), которая включает в себя инвентаризацию, учёт поступлений и отгрузок товаров, планирование маршрутов перемещения товаров внутри склада, а также управление складскими работниками и автоматизированным оборудованием. И кроме того, на складе применяются такие автоматизированные системы, как грузовые подъёмники, конвейеры и сортировочные системы.

В итоге выходит, что Ozon — компания высокотехнологичная, работающая с современной, довольно сложной техникой, большинство экземпляров которой официально тоже называются сложно. С другой — растущие мощности компании требуют ускорения всех рабочих процессов. Чем быстрее происходит коммуникация между сотрудниками, тем большее количество товаров центры маркетплейса могут обработать.

И вот тут звёзды, что называется, сошлись: обилие техники и сложно оформленных производственных помещений, помноженные на скорость работы и количество сотрудников, стали идеальным условием для рождения неформального языка Ozon.

Площадь складских помещений маркетплейса по-настоящему впечатляет. Фото © Пресс-служба Ozon

«Глокая куздра» Ozon

Если вернуться к упомянутому выше разговору двух сотрудников, та же фраза, но на обычном русском окажется более громоздкой и трудозатратной для говорящего.

Речь шла о только что приступившем к обязанностям работника склада человеке (миньоне), который должен был с помощью ручного сканера (пикалки), сканировать (т.е. пищать — ручной сканер издаёт при работе характерный звук) специальный штрих-код, в котором зашифрованы данные о товаре (та самая аяйка — или Scan It). Из-за того, что у него не получалось это сделать, новобранец собирался ввести в свой терминал сбора данных информацию о том, что товара нет (скипнуть позицию). В итоге оказалось, что по неопытности новый сотрудник просто не проверил, работает ли его сканер.

В разговоре двух коллег проще же использовать лексику, которую употреблял сотрудник Ozon, не правда ли?

В распоряжении Life.ru оказался глоссарий живого сленга сотрудников маркетплейса, который увлечённо составляют энтузиасты компании. В нём оказалось более 100 слов, которые работники используют на своих местах практически по всей России. Подавляющее большинство из них универсальны и понятны любому работающему в Ozon.

Многие из них наводят на мысль, что в маркетплейсе работают остроумные и вполне жизнерадостные люди, которые метко находят забавные определения для самых разных предметов и явлений, окружающих их на работе. В процессе словообразования используется практически всё: заимствования и кальки из других языков (конечно, в основном английского), сокращения, анаграммы и каламбуры.

На «грядках» работа кипит. Фото © Пресс-служба Ozon

Благодаря лаконичности и яркости новых слов они легко запоминаются и подхватываются коллегами, используются в повседневной работе и передаются новичкам, таким образом распространяясь и закрепляясь не только внутри Ozon, но и снаружи, ведь сотрудники маркетплейса их используют и вне работы.

О чём говорят в Ozon

Вот лишь некоторые определения и аннотации к ним, которые сделали сами работники Ozon.

Существительные: Шпек, миньон — работник склада. Шпек — потому что «пикает». Пикалка — сканер. Пистолет — аппликатор для наклеивания штрих-кода. Пупырка — воздушно-пузырьковая плёнка. Аяйка — штрих-код Scan It, сокращение от ii. Потеряшки — виртуальные ячейки на складах. Проблемка — проблемный товар, пересорт или «лишка». Рохля — гидравлическая тележка (а иногда и любое сложное оборудование, с которым работает сотрудник). Грядка — ряд на складе, где расположены товары. Системка — отслеживание каких-нибудь проблемных отправлений, работа с системными ячейками на складе. Дебаркадер — выдвижная лопата, банально зона выгрузки товара — разгрузо-погрузочное место, где ставят товар. Лапа — сканер на столе начальника смены.

«Озон» отличается высокой автоматизацией процессов и вниманием к оборудованию. Фото © Пресс-служба Ozon

Глаголы: Пикать — сканировать (расхожее выражение на складах Ozon: «Не стой — пикай!»). Застрейчить — обмотать пленкой. Завесить хвост / повесить хвост — завершить задание без полной приёмки. То есть не закрыть задание, оставить его сменщику, чтобы тот позаботился, чтобы оно не потерялось где-то на территории склада. Заскиповать — т.е. ввести в терминале сбора данных сообщение об отсутствии указанного в системе товара, или отсутствии на нём штрих-кода, или некондиционном состоянии. Оформить репку — искажённое от английского слова replacement – т.е. «замена». В Ozon подразумевается, что нужно переместить один товар с одного склада на другой. И для этого действительно оформляется заявка или просто собирается товар.

Аббревиатуры: Пипио — сокращённое выражение «план прироста и отсева». АПВЗ — агентский пункт выдачи заказов. ДПВЗ — домашний пункт выдачи заказов. СПВЗ — собственный пункт выдачи заказов. КД — курьерская доставка. ПСТ — постамат. ЦМН — целевое место назначения, конечная точка, куда должен прибыть постинг.

Авторы Евгений Кузнецов