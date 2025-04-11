Трамвайное депо имени Апакова открыли после реконструкции В ближайшие пять-шесть лет все московские трамвайные депо будут реконструированы в соответствии со стандартами обслуживания вагонов последнего поколения. 11 апреля, 17:23 В Москве открылось трамвайное депо после реконструкции. Обложка © mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл трамвайное депо имени П.Л. Апакова после завершения комплексной реконструкции. Он сообщил, что в столице идёт возрождение московского трамвая. До 2030 года реконструируют все городские депо.

Трамвайное депо имени Апакова — старейшее из действующих в Москве трамвайных депо. Оно сделано уже на современном уровне. В целом производительность труда здесь увеличилась более чем в два раза. Ранее планировалось снести старейшее депо Москвы и построить на его месте жилой квартал, но это решение отменили.

В субботу, 19 апреля, в столице пройдёт традиционный парад трамваев. Мэр Москвы пригласил всех желающих увидеть, как развивался этот легендарный вид городского транспорта.

Старейшее предприятие городского электрического транспорта Москвы

Депо — легендарное. Больше 115 лет оно обслуживает популярнейшие маршруты Москвы. Автор проекта главного здания — Владимир Шухов, который применил при строительстве самые современные на тот момент инженерные решения. Имя вагоновожатого Петра Апакова парк получил в 1923 году.

Первый трамвайный парк для электрических вагонов был открыт в Москве на Башиловке в 1899 году, закрыли его в 1966-м. История ещё одного депо началась летом 1909 года, когда на улице Шаболовке построили Замоскворецкий трамвайный парк, занимавший более двух гектаров. Сегодня депо имени П.Л. Апакова является старейшим действующим предприятием городского электрического транспорта Москвы.

Комплексная модернизация депо имени П.Л. Апакова

Для обновления инфраструктуры и создания условий для обслуживания современных низкопольных вагонов в конце 2021-го началась комплексная модернизация депо имени П.Л. Апакова. Она заняла четыре года, трамвайное движение при этом не закрывали. Специалистам удалось сохранить объёмно-планировочную структуру исторического комплекса общей площадью более 20 тысяч квадратных метров и архитектурно-художественное оформление фасадов главного здания.

При этом кардинально поменялась схема движения внутри депо. До проведения работ трамваи заезжали в тупики задним ходом. Теперь же организован сквозной проезд для перемещения трамваев по принципу конвейера. Это позволило ускорить техническое обслуживание и мойку вагонов в два раза.

В обновлённом депо создали комфортные условия для более 400 сотрудников. До конца 2025-го в рамках второго этапа работ планируется завершить реставрацию выявленного объекта культурного наследия — двухэтажного административного корпуса, построенного в 1910 году по проекту архитектора Михаила Глейнинга. В здании разместят столовую, медицинский кабинет, комнату отдыха для сотрудников и пункт диспетчера.

Развитие трамвайной сети Москвы

Трамвайная сеть в Москве охватывает 86 районов — вблизи остановок проживает более 5,5 миллиона человек.

В городе действует 35 маршрутов (свыше 850 остановок), по которым ежедневно совершается более 730 тысяч поездок. По сравнению с 2023 годом пассажиропоток вырос на 20 процентов. В декабре 2024-го был установлен рекорд (с 2020 года) — свыше 750 тысяч поездок в сутки.

В рамках принятой Сергеем Собяниным стратегии развития московского транспорта продолжается активное развитие трамвайной сети. Так, на постоянной основе ведётся масштабная работа по модернизации инфраструктуры и обновлению подвижного состава, при этом применяются самые современные и передовые технологии.

Начиная с 2010 года в столице реконструировали 96 процентов трамвайных путей. Применялись технологии, позволяющие уменьшить уровень шума при движении трамваев примерно на 30 процентов. Кроме того, по возможности проводилось обособление трамвайных путей, чтобы исключить движение по ним постороннего транспорта.

Для удобства и повышения безопасности пассажиров остановки оборудуются приподнятыми посадочными платформами, которые располагаются на одном уровне с входом в трамвай. Они оборудованы пандусами и специальными защитными ограждениями, отделяющими их от проезжей части.

В планах на ближайшие годы — расширение трамвайной сети, включая ввод в эксплуатацию новой линии на проспекте Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара (за счёт этого нагрузка на станцию метро «Комсомольская» снизится на десять процентов, а время в пути от площади трёх вокзалов до Павелецкого вокзала на трамвае составит около 20 минут), и восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице до Рижской площади.

Авторы Валерия Мишина