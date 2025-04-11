Коренные народы Ямала прошли медосмотры
На Ямале прошла серия медосмотров коренных жителей Крайнего Севера, занимающихся традиционными промыслами. Врачи ведущих клиник, специализирующихся на детском здоровье, провели в Заполярье комплексные обследования сотен семей тундровиков.
На Ямале прошла серия медосмотров коренных жителей. Обложка © Пресс-служба ОАО «Газром нефть»
Арктические медосмотры стартовали в марте на Гыданском полуострове для семей оленеводов, кочующих около Восточно-Мессояхского месторождения. В посёлках Яр-Сале и Новый Порт обследования проводились в апреле одновременно с Днём оленевода — главным национальным праздником ненцев, для участия в котором они с семьями прибывают в населённые пункты из отдалённых стойбищ. Медосмотры прошли по инициативе «Газпром нефти».
В этом году фокус ежегодной медицинской программы нефтяной компании был сделан на детском здоровье. На Ямал прибыли врачи ведущих клиник России, имеющих специализацию в том числе в области педиатрии. За один визит семьи тундровиков могли пройти более десяти видов обследований: от электрокардиографии и оценки дыхательных функций до расширенного УЗИ и различных анализов крови. Для этого в Арктику были доставлены мобильная рентген-лаборатория и другое современное медицинское оборудование. Участников медицинского обследования консультировали врачи общей практики, а также узкопрофильные специалисты, в том числе ревматолог, пульмонолог, эндокринолог и другие.
Комплексные медосмотры коренных жителей Заполярья проходят ежегодно. В этом году в медицинских обследованиях приняли участие сотни семей тундровиков и жителей Ямала. Результаты скрининга и заключения врачей были переданы в местные клиники для дальнейшего наблюдения за здоровьем ямальцев.