Коренные народы Ямала прошли медосмотры

Арктические медосмотры стартовали в марте на Гыданском полуострове для семей оленеводов, кочующих около Восточно-Мессояхского месторождения. В посёлках Яр-Сале и Новый Порт обследования проводились в апреле одновременно с Днём оленевода — главным национальным праздником ненцев, для участия в котором они с семьями прибывают в населённые пункты из отдалённых стойбищ. Медосмотры прошли по инициативе «Газпром нефти».

В этом году фокус ежегодной медицинской программы нефтяной компании был сделан на детском здоровье. На Ямал прибыли врачи ведущих клиник России, имеющих специализацию в том числе в области педиатрии. За один визит семьи тундровиков могли пройти более десяти видов обследований: от электрокардиографии и оценки дыхательных функций до расширенного УЗИ и различных анализов крови. Для этого в Арктику были доставлены мобильная рентген-лаборатория и другое современное медицинское оборудование. Участников медицинского обследования консультировали врачи общей практики, а также узкопрофильные специалисты, в том числе ревматолог, пульмонолог, эндокринолог и другие.