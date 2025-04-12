Перед майскими праздниками пенсионеры получат повышенные выплаты. Сколько они составят В конце апреля изменится начисление пенсий. Какие нюансы нужно учесть пенсионерам? 11 апреля, 21:20 В конце апреля пенсии будут выплачивать иначе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Что нужно для получения страховой пенсии

В 2025 году для назначения страховой пенсии необходимо одновременное соблюдение трёх условий. Первое — человек должен достичь установленного возраста для выхода на пенсию. Второе — у него должно быть не менее 15 лет страхового стажа. Третье — необходимо не менее 30 пенсионных коэффициентов.

При этом пенсионный возраст поднимают постепенно. Сейчас у мужчин он составляет 64 года, а у женщин — 59 лет и старше. Впрочем, в 2025 году на пенсию по возрасту никто не выйдет. Это связано с особенностями пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на пенсию в 64 года, а женщины в 59 лет в 2026 году.

Пенсии повышают несколько раз в году. Страховые пенсии выросли с 1 января, социальные — с 1 апреля. С 1 мая тоже будет перерасчёт. Но касается он не всех пенсий, а доплат, которые получают представители отдельных профессий. Это касается доплат к пенсиям бывшим членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Они получают надбавку за вредные и тяжёлые условия труда. Это дополнительная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости. Пересчитывают её несколько раз в год. Одна из дат планового перерасчёта — 1 мая.

Кто получит две пенсии в апреле

В этом году майские праздники продлятся с 1 по 4 мая и с 6 по 11 мая. С этим связаны изменения в графике выплаты пенсий. Так, если пенсионер получает выплаты в первых числах месяца, то в апреле он получит две пенсии. Одну — за апрель. Другую, в конце месяца, — за май.

Какие доплаты перед майскими праздниками получат пенсионеры на федеральном уровне

Правительство выделило более 23,3 миллиарда рублей, которые пойдут на выплаты почти 332 тысячам человек. Эти деньги получат ветераны в честь 80-летия Победы. Суммы выплат различаются.

— 80 000 рублей получат инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ из перечня в пп. 1–3 п. 1 ст. 2 Закона № 5-ФЗ «О ветеранах». Столько же получат несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, а также вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ, — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

55 000 рублей получат люди, награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Какие доплаты перед майскими праздниками получат пенсионеры в регионах

В Москве региональную выплату к 9 Мая делают ежегодно. В этом году размер выплат будет увеличен из-за особой даты — 80-летия Победы. Выплаты вырастут в среднем в 2,6 раза и составят от 25 000 до 70 000 рублей.

В Брянской области самую большую единовременную выплату в 1 000 000 рублей сделают инвалидам Великой Отечественной войны.

— В Ярославской области выплатят от 10 000 до 50 000 рублей. В Вологодской области — 20 000 рублей. В Ульяновской области — 300 000 рублей, — добавила Оксана Красовская.

В Саратовской области утверждён порядок единовременной выплаты в размере 80 000 рублей. Предоставляется она в беззаявительном порядке. В Чувашии будут выплаты в размере 5000 и 20 000 рублей.

Региональные выплаты делают на основании местных постановлений. Там же прописаны и категории получателей. При этом региональные выплаты делаются дополнительно к федеральным. Таким образом, один и тот же человек может получить как федеральные, так и региональные выплаты.

Авторы Нина Важдаева