Благоустроят территорию рядом с московским городским вокзалом Петровско-Разумовская МЦД-1 В ноябре откроется московский городской вокзал Петровско-Разумовская первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1). После этого значительно улучшится транспортная доступность районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино, где проживает почти 200 тысяч человек. 11 апреля, 17:22 В Москве откроется новый городской вокзал. Обложка © mos.ru

Новый городской вокзал объединит МЦД-1, МЦД-3, Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, а также наземный транспорт в единый транспортный хаб. Кроме того, в будущем за счёт переноса остановки на МЦД-3 к метро и МЦД-1 время пересадки дополнительно сократится в несколько раз.

Городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 улучшит транспортную доступность как минимум трёх районов столицы — Бутырского, Тимирязевского и Марфина, где проживает почти 200 тысяч человек. Ожидается, что к 2030 году им будут ежедневно пользоваться около 11 тысяч человек.

На данный момент готовность объекта составляет около 78 процентов. Строители проводят фасадные работы, монтаж инженерных систем и выполняют внутреннюю отделку. Также идёт установка стеклопакетов с мультифункциональным стеклом. Общая площадь витражной мозаики достигнет почти пяти тысяч квадратных метров. Длина самого большого элемента — около семи метров, самого маленького — 70 сантиметров.

В пространстве главного кассового и распределительного вестибюля, зонах выходов в город и сходов на платформу предусмотрено сплошное остекление, что позволит визуально увеличить их площадь и сделать светлее. Крышу вокзала в зоне конкорса создадут тоже из светопрозрачных витражных материалов.

Улучшенные характеристики используемых материалов позволяют сохранять тепло внутри помещений. Они также выполняют не только функциональные, но и эстетические задачи. Например, с помощью стемалита (стекла, декорированного эмалью) украсят фасады здания.

На втором уровне конкорса идёт сооружение перегородок для будущего кассового блока. С учётом повышенной нагрузки в этой части вокзала предусмотрены усиленные несущие конструкции.

К настоящему времени в здании уже полностью смонтированы лифты и эскалаторы и ведётся их пусконаладка. В западной части вокзала (со стороны перехода на метро) установлен один из самых высоких эскалаторов Московских центральных диаметров — его высота составляет 14 метров. Кроме того, идёт возведение балюстрад.

Ещё одной особенностью здания стал парящий над проезжей частью край восточной стороны конкорса. В процессе его создания потребовалось построить поддерживающие конструкции для основания пола второго этажа.

В архитектуре московского городского вокзала используются нестандартные геометрические формы — от плавных волнообразных переходов до элементов неправильных очертаний. Это требует от строителей особой точности, а также использования нетипичных и более трудоёмких технологий.

Работы на объекте ведутся круглосуточно. Задачи, требующие временного прекращения движения поездов, выполняются преимущественно в ночное время в период технологических окон. До недавних пор их продолжительность составляла от шести до восьми часов, а в апреле их сократили примерно до 4,5 часа. Это связано с тем, что значительная часть работ, которые проводятся в перерывы, уже выполнена. Сейчас график движения поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов минимально скорректирован.

Проект предусматривает развитие прилегающей территории. К открытию Петровско-Разумовской под автомобильной эстакадой создадут новый сквозной проход, благодаря которому жители района Марфино получат прямой путь к МЦД и метро. Между МЦД-1 и метро появится пешеходный тротуар и остановки наземного транспорта рядом со входом в вестибюль на улице Комдива Орлова. Для защиты от осадков планируется также сделать крытые пешеходные галереи. С развитием транспортного хаба остановки наземного транспорта появятся по всему периметру городского вокзала.

Изменится улично-дорожная сеть, а там, где район Тимирязевский разделён путями МЦД-3, оборудуют транзитный переход. Кроме того, вместо старого перехода через пути МЦД-1 появится безопасный подземный переход с лифтами.

Авторы Валерия Мишина