У Золотого пруда в парке «Сокольники» закончили благоустройство территории После обновления пространства у жителей появилась возможность комфортно отдыхать рядом с водоёмом, наблюдать за обитателями парка в их естественной среде и не наносить вред природе. 14 апреля, 14:14 Завершилось обновление территории у Золотого пруда. Обложка © Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

В парке «Сокольники» в рамках первого этапа работ по благоустройству и реабилитации территории обновили пространство у Золотого пруда и бывшей насосной станции. Около этих объектов с помощью настила обустроили единую рекреационную зону, сюда перенесли места для отдыха, а также создали здесь всесезонную площадку для различных мероприятий.

Место у Золотого пруда популярно среди местных жителей, но участок был приспособлен для проведения досуга лишь частично. До начала работ здесь было обустроено несколько дорожек вокруг водоёма, вдоль которых местами установили лавочки. Недалеко от Золотого пруда располагается бывшая насосная станция, к которой с 1-го Лучевого просека была организована всего одна дорожка. Поэтому из-за отсутствия удобных маршрутов между старой водонапорной башней и водоёмом люди протоптали стихийные тропы. Но в осенний и весенний сезоны они становились непригодными: из-за влажности земля превращалась в грязь и происходил вынос почвы.

С каждым годом стихийные тропы становились шире из-за вытаптывания вдоль них растений. Грунт в этих местах уплотнялся всё больше, что, в свою очередь, нарушало миграционные пути обитателей почв, а к корням деревьев плохо поступали вода и воздух.

Пространство в районе Золотого пруда и у бывшей насосной станции относится к прогулочной зоне, поэтому здесь разрешается создание площадок для спокойного и активного отдыха, а также игр с детьми. Важно было сделать эту часть территории доступной и безопасной для жителей, предоставить им возможность комфортного отдыха, обеспечить максимальную сохранность существующего растительного покрова и предотвратить его дальнейшее вытаптывание. Поэтому было принято решение, что большая часть современной инфраструктуры будет расположена на эконастиле. С его помощью территорию около Золотого пруда и старой водонапорной башни превратили в единое рекреационное пространство.

Почти по кромке Золотого пруда проходит пешеходная зона из экологического материала — гранотсева. Немного выше вместо старой дорожки из плитки положили эконастил, на котором разместили места для отдыха. Вдоль прогулочного маршрута смонтировано десять лавочек с урнами, восемь комплектов уличных кресел со столиками, девять лежаков, а также четыре прозрачные беседки-геокупола. Из последних открывается живописный обзор на 360 градусов на пейзажи парка, при этом отдыхающий защищён от непогоды. Всё это пространство соединили с обновлённой площадкой у бывшей насосной станции несколькими дорожками-настилами шириной около двух метров.

Около бывшей насосной станции для развития общественной деятельности парка создана площадка, на которой можно проводить досуговые и спортивные мероприятия (йога, пилатес, пленэры и другие). Само здание станции в ходе работ привели в порядок: оштукатурили и покрасили фасад, заменили деревянные стропила и обрешётку кровли, сделали покрытие из мягкой черепицы, поменяли старые окна на стеклопакеты и установили новую входную дверь. Над сооружением с помощью металлокаркаса обустроили дополнительную площадку. Рядом сделали некапитальный павильон из легковозводимых конструкций площадью 53,2 квадратного метра. В нём можно разместить кафе и иные предприятия общественного питания. Ещё в этой зоне установили 20 комплектов столиков со стульями, скамьи, в том числе дизайнерские, напоминающие гальку, и урны. Также на площадке смонтирован навес со светящимися кольцами-качелями.

Общая площадь единой рекреационной зоны из настилов составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Конструкция смонтирована на свайном основании, что позволило обойтись практически без разрытий, а значит, земля под ней осталась почти нетронутой. Эконастил обшили специальной террасной доской, устойчивой к повреждениям. В зависимости от рельефа местности он проходит на разной высоте от поверхности земли. Для безопасности отдыхающих там, где необходимо, экологическую тропу оборудовали перилами. Настил интегрирован в общее пешеходное пространство, оснащён удобными сходами, а также съездами для передвижения маломобильных граждан. При этом он аккуратно проложен среди уже растущих деревьев.

Теперь у жителей появилась возможность комфортно отдыхать в районе Золотого пруда, наблюдать за обитателями парка в их естественной среде и не наносить вред природе.

Авторы Валерия Мишина