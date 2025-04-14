Как на орбите: чему учат в космических классах образовательного центра «Протон»

От журналистики и психологии до медицины и ИТ — выбрать направление будущей карьеры юным москвичам помогают предпрофессиональные классы в школах. В медиаклассах, например, ребята учатся брать интервью и записывать подкасты, а в инженерных разрабатывают прототипы умных устройств.

Ещё в московских школах учат будущих авиаконструкторов, ракетостроителей и астрономов. Для этого в 2022 году в инженерных классах ввели отдельное направление — космическое. Сегодня на нём учится более 680 старшеклассников.

Астрономия и космонавтика — стратегически важные направления для нашей страны. В Москве созданы все условия, чтобы дети с раннего возраста могли изучать звёзды, планеты и космические технологии. Программы обучения адаптированы под учеников разных возрастов: младшие школьники изучают астрономию в игровой форме, а старшеклассники решают сложные практические задачи, посещают обсерватории и делают свои первые открытия. С 2019 года воспитанники Московского дворца пионеров обнаружили 77 сверхновых и 126 переменных звёзд. Астрономические кружки посещает почти пять тысяч ребят. Более того, школьники, которые хотят изучать эту науку, могут также поступить в космические классы. Они открыты в 18 образовательных учреждениях города.

Одними из первых космические классы появились в образовательном центре «Протон». На уроках ребята углублённо изучают физику, математику и информатику, осваивают 3D-моделирование, робототехнику и инженерию космических систем, а ещё не боятся реализовывать самые невероятные идеи.

Юные инженеры и исследователи

Ребята, увлечённые космосом, обучаются на площадке образовательного центра «Протон» на Филёвском бульваре (дом 13, корпус 2). Узнать здание можно по ярким жёлтым, оранжевым и синим вставкам на фасаде и крупной вывеске над входом.

На первом этаже расположен гардероб, от него к кабинетам ведут просторные коридоры. Стены украшают изображения планет, фигурки мультяшных роботов и плакаты с фотографиями детей. Кабинеты космических классов находятся на первом этаже в блоке под названием «Инженерная лаборатория». От общего коридора их отделяют большие панорамные окна.

Уроки в космических классах проводят не только учителя, но и ведущие инженеры Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Они делятся с детьми своим опытом, рассказывают о профессии и тонкостях работы в отрасли. А ещё эксперты вместе с учителями помогают ребятам реализовывать научно-исследовательские проекты.

Чипы, платы и космические роботы

В одном из кабинетов инженерной лаборатории перед экранами компьютеров сидят одиннадцатиклассники. Они увлечённо слушают учителя, внося данные в открытые на мониторах программы. Идёт урок информатики.

Проходим мимо парт и попадаем в настоящую мастерскую. На длинных столах стоят десятки роботов-манипуляторов. Одни умеют перетаскивать предметы, другие — передвигаться. На таких аппаратах ребята изучают механизмы роботов и пробуют ими управлять. Здесь же можно смастерить и запрограммировать нужное устройство. В синих контейнерах на шкафах хранятся платы размером чуть меньше ладони с разноцветными проводками, кнопками и чипами. Из таких деталей, словно конструктор, школьники собирают мозг робота — центр его управления. На стендах хранятся готовые проекты учеников. В их числе большая железная конструкция с цепкой пластмассовой клешнёй.