Оператор российского дрона уничтожил объект ВСУ в Часовом Яре, находясь в Москве
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Оператор российского FPV-дрона «Овод» уничтожил объект ВСУ, находившийся под Часовым Яром в ДНР, пока был в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
К вылету ударный беспилотник подготовил расчёт БПЛА из бригады «Эспаньола», а оператор взял его под контроль прямо из Москва-сити с помощью новой системы управления «Орбита». Дрон преодолел расстояние в 11 километров, успешно поразив намеченную цель.
«Впервые за всё время, впервые на планете, сегодня было боевое применение дрона (из Москвы) с поражением в Часовом Яре», — заявил командир и основатель добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Испанец» РИА «Новости».
Проверить необходимо было сразу две вещи: можно ли управлять таким беспилотником с помощью компьютерной мыши и оценить возможности связи на таком далёком расстоянии. По словам Испанца оба эксперимента завершились успешно.
Ранее в Глушковском районе Курской области нашли украинский дрон весом около 200 килограммов. Этот аппарат способен поднимать и нести с собой груз до 50 кг, развивать скорость до 150 км/ч и пролетать до тысячи километров.