Оператор российского дрона уничтожил объект ВСУ в Часовом Яре, находясь в Москве

Оператор российского FPV-дрона «Овод» уничтожил объект ВСУ, находившийся под Часовым Яром в ДНР, пока был в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

К вылету ударный беспилотник подготовил расчёт БПЛА из бригады «Эспаньола», а оператор взял его под контроль прямо из Москва-сити с помощью новой системы управления «Орбита». Дрон преодолел расстояние в 11 километров, успешно поразив намеченную цель.

«Впервые за всё время, впервые на планете, сегодня было боевое применение дрона (из Москвы) с поражением в Часовом Яре», — заявил командир и основатель добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Испанец» РИА «Новости».

Проверить необходимо было сразу две вещи: можно ли управлять таким беспилотником с помощью компьютерной мыши и оценить возможности связи на таком далёком расстоянии. По словам Испанца оба эксперимента завершились успешно.