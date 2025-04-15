Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 06:39

Оператор российского дрона уничтожил объект ВСУ в Часовом Яре, находясь в Москве

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оператор российского FPV-дрона «Овод» уничтожил объект ВСУ, находившийся под Часовым Яром в ДНР, пока был в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

К вылету ударный беспилотник подготовил расчёт БПЛА из бригады «Эспаньола», а оператор взял его под контроль прямо из Москва-сити с помощью новой системы управления «Орбита». Дрон преодолел расстояние в 11 километров, успешно поразив намеченную цель.

«Впервые за всё время, впервые на планете, сегодня было боевое применение дрона (из Москвы) с поражением в Часовом Яре»,заявил командир и основатель добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Испанец» РИА «Новости».

Проверить необходимо было сразу две вещи: можно ли управлять таким беспилотником с помощью компьютерной мыши и оценить возможности связи на таком далёком расстоянии. По словам Испанца оба эксперимента завершились успешно.

Атаковавший дом в Курске дрон ВСУ нёс заряд с поражающими элементами
Атаковавший дом в Курске дрон ВСУ нёс заряд с поражающими элементами

Ранее в Глушковском районе Курской области нашли украинский дрон весом около 200 килограммов. Этот аппарат способен поднимать и нести с собой груз до 50 кг, развивать скорость до 150 км/ч и пролетать до тысячи километров.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar