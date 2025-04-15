Проклятые кредиты и домашний тиран: Почему московская школьница зарезала отца и что её ждёт В московском районе Бутово утром 15 апреля разыгралась кровавая драма: 15-летняя девушка зарезала отца. По предварительной версии, она защищала старшую сестру — якобы отец набросился на неё с ножом из-за отказа оформить кредит. Что теперь будет со школьницей? 15 апреля, 11:15 В московском Бутове школьница зарезала отца. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян, © Telegram / shot, © Shutterstock / FOTODOM / ECOSY

Трагедия в Бутове

Тело мужчины обнаружили в квартире на Бартеневской улице. Фото © Telegram / skmoscowgsu

Утром 15 апреля Москва была взбудоражена страшным сообщением: в квартире на Бартеневской улице обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. Согласно версии следователей, его убила 15-летняя дочь. Но почему?

Как рассказали соседи, погибший, 41-летний Роман З., перебивался случайными заработками, не отличался примерным поведением и дважды был судим. В первый раз за нападение на полицейского, во второй — за хранение наркотиков. К тому же имел долги по кредитам и займам, из-за чего в отношении него было открыто исполнительное производство.

Собственно, из-за кредитов всё и разыгралось. Как рассказала Telegram-каналу SHOT одна из жительниц дома, с самого утра из квартиры семьи, где произошло убийство, доносились шум и дикие крики: «Я тебя убью!»; «Помогите!»

Соседи рассказали, что слышали звуки борьбы и крики о помощи. Видео © Telegram / shot

По предварительной версии, утром Роман начал требовать от старшей дочери, 20-летней Марии (имя изменено), студентки четвёртого курса медицинского колледжа, собиравшейся на занятия, чтобы она оформила для него кредит на сумму 1,4 миллиона рублей на своё имя: якобы ему нужны средства для покрытия предыдущих долгов. Девушка отказала, что разозлило буяна, и он заявил, что, если она не возьмёт заём добровольно, он сам потащит её в банк за волосы. И тут же перешёл от угроз к делу, потому что Мария снова ответила отказом. Мужчина якобы ударил дочь кулаком по щеке, взял на кухне нож, стал замахиваться на неё и действительно начал таскать за волосы.

Конфликт разыгрывался на глазах у младшей дочери Романа — 15-летней Ани (имя изменено). Школьница, испугавшись за сестру, побежала на кухню за ножом и набросилась на отца, умоляя выпустить Машу. По предварительным данным, девушка нанесла отцу в шею несколько ударов, он скончался.

Погибший Роман в последнее время подрабатывал охранником. Фото © Telegram / shot

После произошедшего сёстры, находясь в шоковом состоянии, вызвали полицию. Аню задержали прямо на месте случившегося. Следы борьбы видны почти во всей квартире. По данным SHOT, у Романа были проблемы с алкоголем, он постоянно попрекал дочерей, унижал их и бил. В полицию Маша и Аня не заявляли, так как отец им говорил, что это бесполезно.

Мама девочек работает медсестрой в детской поликлинике. На момент произошедшего она находилась на смене. SHOT сообщает, что сами девочки характеризуются положительно, Аня хорошо учится в школе, а Маша — в медицинском колледже. На их поведение никогда не жаловались.

Что ждёт девушку

Ане уже исполнилось 15 лет. По российскому Уголовному кодексу ответственность за убийство наступает с 14 лет. Но есть нюансы.

— Факт убийства мужчины есть, но надо установить, было ли оно умышленным, готовилась ли девочка к нему. Реальный срок возможен только в таком случае. Будет очень много экспертиз и работы с психологом, будут устанавливаться мотивы девочки, соответствует ли она психологически своему возрасту, все предшествующие события до мельчайших деталей, здесь имеет значение каждое слово, — пояснил Life.ru адвокат Владимир Постанюк.

Подозреваемой в убийстве отца школьнице исполнилось 15 лет, она подлежит уголовной ответственности. Фото © Telegram / shot

Говоря о возможном наказании для подростка, юрист сказал, что здесь следственным органам надо разобраться во многих нюансах.

— В Уголовном кодексе есть понятие необходимой обороны — она распространяется и на те случаи, когда человек защищает не только себя, но и кого-то другого от преступных действий. К тому же ребёнок может и переоценить опасность — потому что ребёнок. Необходимая оборона, если она здесь будет установлена, является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Если следствие выяснит, что убийство было совершено в состоянии аффекта, в таком случае срок может быть минимальным или условным, — подчеркнул адвокат.

Юрист также подчеркнул, что, поскольку девочка является несовершеннолетней, суд, вероятнее всего, не изберёт ей в качестве меры пресечения заключение под стражу. К тому же у Ани есть семья.

— Процесс будет небыстрым, предстоит много допросов, заключений и работы с экспертами. Это всегда крайняя мера, когда ребёнок поднимает руку на родного отца, — заключил адвокат, отвечая на вопрос, возможно ли здесь такое же длительное разбирательство, как в скандальной истории сестёр Хачатурян, убивших отца в 2018 году.

По мнению юриста, хоть и многое предстоит здесь ещё выяснить, очевидно, что в первую очередь вина лежит на взрослых.

Напомним, дело сестёр Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян прогремело летом 2018 года. Девушек обвинили в убийстве отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. По рассказам девушек, отец систематически вёл себя неадекватно, издевался над ними, не пускал учиться, заставлял прислуживать себе и даже домогался. Эксперты установили, что сёстры постоянно находились в состоянии тяжелейшего нервного расстройства, а младшая вообще не была вменяемой в момент убийства. Родственники Михаила настаивают, что девушки оговаривают его. Следствие тянется до сих пор.

Авторы Екатерина Субботина