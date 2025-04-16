Как Россия и Африка налаживают мосты в образовательной сфере

Молодые гвинейские студенты активно включаются в студенческую и культурную жизнь России. Нага Папиш из Гвинеи-Бисау и Диалло Кадиату из Гвинеи приняли участие в конкурсе чтецов, который проводился между вузами Красноярска. Нага Папиш занял первое место, а Диалло Кадиату — третье, став ярким подтверждением успешной адаптации в России и стремления к развитию. Это стало возможным, благодаря программам дружбы, которые российские компании, такие как РУСАЛ, проводят со странами Африки.

Нага Папиш из Гвинеи читает стихотворение Эдуарда Асадова «Студент». Видео © Life.ru

В рамках образовательных программ от этой компании уже более 250 студентов из Гвинеи получили возможность обучаться в ведущих российских университетах. Проект, стартовавший в 2011 году, охватывает широкий спектр специальностей — от горного дела до педагогики. В 2022 году в Россию прибыла новая группа студентов, обучающихся по медицинским направлениям. На сегодняшний день на реализацию этих программ было направлено более 15 миллионов долларов. Выпускники успешно работают как на крупных промышленных предприятиях, так и в учреждениях частного и государственного сектора Гвинеи.

Кроме того, существует специальная программа стипендий от российской алюминиевой компании, с момента запуска которой в 2011 году уже сотни молодых гвинейцев получили образование в России. Многие из них вернулись на родину и трудоустроились в различных секторах экономики. Новые наборы студентов в 2018 и 2022 годах обеспечили преемственность программы и дали шанс новой волне талантливых ребят. Особое внимание уделяется подготовке медицинских кадров — будущих терапевтов, хирургов, кардиологов, а также специалистов по сестринскому и лабораторному делу. Для них организована производственная практика в медицинских учреждениях, а наиболее успешным выпускникам предоставляется возможность трудоустройства.