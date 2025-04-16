Интерес россиян к самиздат-площадкам вырос на 37% Россияне всё активнее читают произведения начинающих авторов на самиздат-площадках. Число пользователей таких сервисов за год выросло на 37%, а время, проведённое на этих ресурсах, — на 24%. 16 апреля, 12:13 Россияне стали чаще читать произведения начинающих авторов на самиздат-площадках. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Impact Photography

В целом число пользователей онлайн-сервисов для чтения книг выросло на 10% за год. Львиную долю прироста обеспечили именно самиздат-площадки — на них пришлось 62% новых читателей, тогда как классические электронные библиотеки привлекли лишь 38%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за первый квартал 2024-го и 2025 года.

За год объём данных, потребляемых пользователями самиздат-сервисов, вырос на 30%. Трафик классических книжных платформ увеличился лишь на 2%. Особенно показательна статистика по времени, проведённому на ресурсах: у самиздат-площадок этот показатель вырос на 24%, а у традиционных сервисов, напротив, снизился на 6%.

Самые активные пользователи самиздат-сервисов — люди 36–45 лет. Интересно, что классические сервисы чаще выбирают женщины, а самиздат-площадки предпочитают мужчины.

Авторы Валерия Мишина