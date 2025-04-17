Макетами планет Солнечной системы украсят Многофункциональное пространство новой школы в районе Филёвский парк Новая школа рассчитана на 375 мест. Строительство идёт за счёт средств Адресной инвестиционной программы Москвы. 17 апреля, 07:35 Новую школу украсят макетами планет. Обложка © Пресс-служба Департамента гражданского строительства города Москвы

В районе Филёвский парк продолжается строительство четырёхэтажного здания школы, расположенного по адресу: Багратионовский проезд, владение 10. Украшением образовательного учреждения станет многофункциональное многосветное пространство с макетами семи планет Солнечной системы.

На текущий момент строительная готовность школы площадью почти семь тысяч квадратных метров достигла 90 процентов. Украшением здания станет многофункциональное многосветное пространство, декорированное арт-объектами: над залом размещены макеты семи планет Солнечной системы, которые отсылают к историческому наследию страны в сфере освоения космоса. Возможно, такое дизайнерское решение поспособствует появлению новых Циолковских, Королёвых и Гагариных из числа выпускников этой школы.

Ступени многофункционального многосветного пространства будут украшены формулами, которые изготовят методом запекания тонера в керамической плитке. Данный способ обеспечит долговечность дизайнерской задумки и защитит декоративные элементы при использовании моющих средств.

Рассчитана школа на 375 мест. Она строится за счёт средств Адресной инвестиционной программы Москвы. При работе над проектом было использовано более 80 процентов отечественных материалов. Сейчас специалисты заняты устройством слаботочных систем и чистовой отделкой. Завершается поставка и сборка мебели и оборудования. Основные работы планируется закончить к лету, после чего начнётся подготовка здания к вводу в эксплуатацию.

Фото © Пресс-служба Департамента гражданского строительства города Москвы

Спроектировано здание по стандарту «Московская школа 2.0». В нём расположится 20 универсальных и специализированных учебных кабинетов, а также лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, универсальный спортивный зал, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла.

На территории школы площадью 6,75 тысячи квадратных метров уже установлены велопарковки, обустроены зона для воркаута, беседки и теневые навесы в окружении хвойных растений. Полностью готовы места для активного досуга: беговая дорожка, зона для прыжков в длину и универсальная спортивная площадка для игровых видов спорта.

Поддержка образования - в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина