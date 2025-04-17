Трамвайную линию начали прокладывать от Комсомольской площади до станции метро «Чистые пруды» С открытием новой линии загруженность станции метро «Комсомольская» снизится, а поездки по городу станут ещё быстрее и комфортнее. 17 апреля, 07:36 Началось строительство новой трамвайной линии. Обложка © mos.ru

Началось строительство новой трамвайной линии, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию метро «Чистые пруды».

В Красносельском и Басманном районах появится трамвайная линия, которая пройдёт от Комсомольской площади по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к станции метро «Чистые пруды». Она соединит восточные районы города с южными и центральными. Протяжённость двухпутной линии составит почти 2,1 километра.

Ведутся работы на участках улиц Маши Порываевой, Каланчёвской, Краснопрудной, Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров.

Благодаря открытию участка на проспекте Академика Сахарова у москвичей появятся новые маршруты, которые пройдут через центр столицы. С открытием трамвайной линии загруженность станции метро «Комсомольская» снизится на 10%, а поездки по городу станут ещё быстрее и комфортнее.

Сейчас на месте работ установили строительный городок, выставили ограждения с сигнальными лампами. Для пешеходов организовали удобные проходы. Специалисты демонтируют покрытия и разрабатывают траншеи для прокладки кабельной канализации общей протяжённостью почти 85 километров. Чтобы сократить количество разрытий, часть работ выполнят методом горизонтально направленного бурения. В зоне будущих трамвайных путей расположено большое количество инженерных коммуникаций. Для обеспечения безопасности новой линии их выносят и перекладывают.

Тротуары расширят до трёх – шести метров и заменят их покрытие. На проезжей части обновят асфальт, нанесут разметку, установят дорожные знаки и обустроят новые наземные переходы с контрастным освещением.

Вдоль трамвайных путей на проспекте Академика Сахарова, Каланчёвской улице и Чистопрудном бульваре обустроят 11 приподнятых посадочных платформ, поставят современные остановки и энергоэффективные фонари.

Обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства — озеленение. В районе новой трамвайной линии планируется высадить около 200 деревьев и разбить 13,7 тысячи квадратных метров газона. Дополнительное озеленение проведут в сквере у трамвайного разворотного круга на Каланчёвской улице.

Развитие транспортной доступности — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина