Европейские страны активизируют усилия по урегулированию конфликта на Украине

Европейские страны активизируют усилия по урегулированию украинского конфликта. Как сообщает Sky News со ссылкой на источник в администрации французского президента, Великобритания, Германия и Франция (группа Е3) начали консультационный процесс по этому вопросу в Париже.

«Важно то, что сегодня в Париже мы начали позитивный процесс, в котором участвуют европейцы», — заявил советник президента Франции, добавив, что на следующей неделе планируется продолжение переговоров в Лондоне.