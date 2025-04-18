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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 01:26
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Европейские страны активизируют усилия по урегулированию конфликта на Украине

Sky News: Европа присоединяется к процессу разрешения украинского конфликта

Европейские страны активизируют усилия по урегулированию украинского конфликта. Как сообщает Sky News со ссылкой на источник в администрации французского президента, Великобритания, Германия и Франция (группа Е3) начали консультационный процесс по этому вопросу в Париже.

«Важно то, что сегодня в Париже мы начали позитивный процесс, в котором участвуют европейцы», — заявил советник президента Франции, добавив, что на следующей неделе планируется продолжение переговоров в Лондоне.

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Ранее, как сообщал Life.ru, состоялся телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио. По информации российского внешнеполитического ведомства, американский представитель, находясь в Париже, проинформировал о проведённых консультациях с украинскими и европейскими коллегами, которые он осуществлял совместно со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

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Shutterstock / FOTODOM / hodim

Артём Гапоненко
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