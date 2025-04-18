Беспилотники ВСУ сбили в Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области
БПЛА сбили в Ростовской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над двумя районами Ростовской области. БПЛА уничтожили Таганроге и Тарасовском районе, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора в Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что дальнейшую информацию по последствиям атаки дронов ВСУ на Ростовскую область ещё будут уточнять.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Саратовской области утром 18 апреля в целях безопасности временно закрыли аэропорт. Экипажи, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани делают всё необходимое для обеспечения безопасности полётов.