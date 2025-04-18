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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 03:09
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Беспилотники ВСУ сбили в Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области

БПЛА сбили в Ростовской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

БПЛА сбили в Ростовской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над двумя районами Ростовской области. БПЛА уничтожили Таганроге и Тарасовском районе, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

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Слюсарь добавил, что дальнейшую информацию по последствиям атаки дронов ВСУ на Ростовскую область ещё будут уточнять.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Саратовской области утром 18 апреля в целях безопасности временно закрыли аэропорт. Экипажи, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани делают всё необходимое для обеспечения безопасности полётов.

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Лия Мурадьян
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