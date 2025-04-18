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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 07:10
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США планируют добиться прекращения огня на Украине в ближайшее время

Bloomberg: США хотят добиться прекращения огня на Украине за несколько недель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

США нацелились на скорое затишье на Украине. По данным Bloomberg, источники в Вашингтоне рассчитывают на прорыв в переговорах о прекращении огня на Украине в ближайшие недели.

На встрече с европейскими партнёрами в Париже американские представители выразили намерение добиться полного прекращения боевых действий в сжатые сроки. Основной акцент в дискуссиях, как отмечается, был сделан на оперативном переходе к устойчивому миру.

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Тем временем президент США Дональд Трамп надеется получить от России ответ относительно потенциального перемирия в Украине на этой неделе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что переговоры по разрешению конфликта на Украине сталкиваются с определёнными трудностями. Он добавил, что пока Москва и Вашингтон ведут обсуждения о мирных вариантах, европейские столицы ведут себя агрессивно, настаивая на продолжении военных действий.

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Оксана Попова
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