США планируют добиться прекращения огня на Украине в ближайшее время
Bloomberg: США хотят добиться прекращения огня на Украине за несколько недель
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США нацелились на скорое затишье на Украине. По данным Bloomberg, источники в Вашингтоне рассчитывают на прорыв в переговорах о прекращении огня на Украине в ближайшие недели.
На встрече с европейскими партнёрами в Париже американские представители выразили намерение добиться полного прекращения боевых действий в сжатые сроки. Основной акцент в дискуссиях, как отмечается, был сделан на оперативном переходе к устойчивому миру.
Тем временем президент США Дональд Трамп надеется получить от России ответ относительно потенциального перемирия в Украине на этой неделе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что переговоры по разрешению конфликта на Украине сталкиваются с определёнными трудностями. Он добавил, что пока Москва и Вашингтон ведут обсуждения о мирных вариантах, европейские столицы ведут себя агрессивно, настаивая на продолжении военных действий.