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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 12:27

«Без США будет сложнее»: В Госдуме отреагировали на слова Рубио об Украине

Депутат Чепа: Отказ США от посредничества по Украине усложнит процесс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Завершить конфликт на Украине будет сложнее, если США перестанут оказывать посредничество в этом вопросе, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Сейчас Штаты оказывают влияние на обе стороны для скорейшего наступления мира, в ближайшее время они не откажутся от роли посредника.

«Конечно, без посредничества США договориться о мире будет гораздо сложнее. Потому что сегодня существует достаточно большое число противников этого мира, и они крайне негативно влияют на процесс урегулирования», — заявил Чепа в интервью «Лента.ру».

Депутат также подчеркнул, что Москва никогда не сдерживала процесс переговоров и всегда стремилась к урегулированию конфликта. Однако этот вопрос не решается за один день, отметил Чепа.

Напомним, что сегодня американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Штаты не готовы бесконечно участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Также США пока не собираются публично обсуждать вопрос гарантий безопасности.

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Полина Никифорова
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