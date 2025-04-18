Завершить конфликт на Украине будет сложнее, если США перестанут оказывать посредничество в этом вопросе, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Сейчас Штаты оказывают влияние на обе стороны для скорейшего наступления мира, в ближайшее время они не откажутся от роли посредника.

«Конечно, без посредничества США договориться о мире будет гораздо сложнее. Потому что сегодня существует достаточно большое число противников этого мира, и они крайне негативно влияют на процесс урегулирования», — заявил Чепа в интервью «Лента.ру».

Депутат также подчеркнул, что Москва никогда не сдерживала процесс переговоров и всегда стремилась к урегулированию конфликта. Однако этот вопрос не решается за один день, отметил Чепа.