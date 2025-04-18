В Кремле не слышали призывов Европы к миру на Украине
Песков: Москва не слышала призывов европейских стран к миру на Украине
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Москва отмечает отсутствие мирных инициатив от Европы, слыша лишь призывы к эскалации конфликта. Соответствующее заявление на брифинге сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента указал, что европейские страны не выступают с предложениями о мире на Украине. Вместо этого, по его словам, из Европы исходят настойчивые призывы к усилению милитаризации, включая наращивание военного потенциала самой Европы и продолжение вооружения Украины.
«Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть наоборот призывы к дальнейшей милитаризации, милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее», — пояснил он.
Тем временем президент США Дональд Трамп надеется получить от России ответ относительно потенциального перемирия в Украине на этой неделе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что переговоры по разрешению конфликта на Украине сталкиваются с определёнными трудностями. Он добавил, что пока Москва и Вашингтон ведут обсуждения о мирных вариантах, европейские столицы ведут себя агрессивно, настаивая на продолжении военных действий.