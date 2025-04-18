В Кремле не слышали призывов Европы к миру на Украине

Москва отмечает отсутствие мирных инициатив от Европы, слыша лишь призывы к эскалации конфликта. Соответствующее заявление на брифинге сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента указал, что европейские страны не выступают с предложениями о мире на Украине. Вместо этого, по его словам, из Европы исходят настойчивые призывы к усилению милитаризации, включая наращивание военного потенциала самой Европы и продолжение вооружения Украины.