В Госдуме заявили о ряде шагов в урегулировании украинского конфликта

Депутат Государственной думы Алексей Чепа сообщил о ряде шагов в урегулировании украинского конфликта. Он отметил, что быстро решить этот вопрос не получится, но в ближайшее время будут приняты меры.

«Необходимо не только подготовить соглашение, но и создать условия контроля за его исполнением. Мы видим, что, когда 18 марта было принято решение о моратории на нанесение ударов по объектам энергетики, Россия остановила подобные удары в один день. Но прошёл месяц, и Украина более 100 раз нарушала соглашение. И это говорит об отсутствии контроля, о его необходимости», — поделился парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Чиновник добавил, что необходим контроль над любыми соглашениями. Без внимательной подготовки попытки мирного урегулирования не приведут к реальным результатам. По словам депутата, необходимые действия будут предприняты совсем скоро. Об этом извещает, в том числе, госсекретарь США Марко Рубио.

«Сегодня мы выстраиваем линии, связи, каналы. Есть контакты с США, встречи, обмены. Всё это требует согласования. Но, думаю, в ближайшее время какие-то действия в нужном направлении будут предприняты, и об этом извещает, в том числе, госсекретарь США Марко Рубио», — сказал народный избранник.