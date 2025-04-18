В Вологодской области освятили куличи для бойцов спецоперации
Куличи. Обложка © Life.ru
В Вологодской области прошла масштабная акция к Пасхе, в ходе которой Народный фронт совместно с общественной палатой региона и шеф-поваром Антонио Рицци изготовили партию куличей для бойцов специальной военной операции. Вологодский и Кирилловский Митрополит Савва освятил куличи и сказал героям добрые слова.
В Вологодской области осветили куличи для бойцов СВО. Видео © Предоставлено Life.ru
Более 300 куличей уже отправились на СВО с помощью фронтовых перевозчиков волонтёрской организации «Караван Добра». Освящённые куличи порадуют военнослужащих по всей линии фронта в этот светлый праздник.
Ранее священник призвал россиян переосвятить магазинные куличи. Павел Островский напомнил, что кулич становится пасхальным только тогда, когда человек сам освящает его в храме. Представитель РПЦ также призвал всех россиян посетить церковь накануне Пасхи.