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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 15:02

В Вологодской области освятили куличи для бойцов спецоперации

Куличи. Обложка © Life.ru

Куличи. Обложка © Life.ru

В Вологодской области прошла масштабная акция к Пасхе, в ходе которой Народный фронт совместно с общественной палатой региона и шеф-поваром Антонио Рицци изготовили партию куличей для бойцов специальной военной операции. Вологодский и Кирилловский Митрополит Савва освятил куличи и сказал героям добрые слова.

В Вологодской области осветили куличи для бойцов СВО. Видео © Предоставлено Life.ru

Более 300 куличей уже отправились на СВО с помощью фронтовых перевозчиков волонтёрской организации «Караван Добра». Освящённые куличи порадуют военнослужащих по всей линии фронта в этот светлый праздник.

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Ранее священник призвал россиян переосвятить магазинные куличи. Павел Островский напомнил, что кулич становится пасхальным только тогда, когда человек сам освящает его в храме. Представитель РПЦ также призвал всех россиян посетить церковь накануне Пасхи.

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Алена Пенчугина
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