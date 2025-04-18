«Категорически неприемлемо»: В МИД России предупредили НАТО о последствиях ввода военных на Украину
МИД РФ: Военные НАТО на Украине столкнутся с последствиями
Флаг НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Военные контингенты НАТО на украинской территории столкнутся с негативными последствиями. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, европейские страны разрабатывают планы по возможному развёртыванию войск на Украине, что может привести к прямому вовлечению в конфликт.
«Мы не раз повторяли и пока нас не хотят слышать, мы ещё не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов государств НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия», — подчеркнул Масленников.
Дипломат также отметил, что Германия и её союзники по НАТО настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, что подтверждается обсуждением поставок ракет Taurus. Удар этими ракетами будет расценён как прямое вовлечение ФРГ в боевые действия на стороне Киева.
Ранее Масленников заявил, что европейские государства убеждают своих граждан в неизбежности военного конфликта с Россией. Они активно продвигают тезис о возможном нападении РФ на страны НАТО в ближайшие пять лет.