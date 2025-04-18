Военные контингенты НАТО на украинской территории столкнутся с негативными последствиями. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, европейские страны разрабатывают планы по возможному развёртыванию войск на Украине, что может привести к прямому вовлечению в конфликт.

«Мы не раз повторяли и пока нас не хотят слышать, мы ещё не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов государств НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия», — подчеркнул Масленников.

Дипломат также отметил, что Германия и её союзники по НАТО настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, что подтверждается обсуждением поставок ракет Taurus. Удар этими ракетами будет расценён как прямое вовлечение ФРГ в боевые действия на стороне Киева.