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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 20:34
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«Категорически неприемлемо»: В МИД России предупредили НАТО о последствиях ввода военных на Украину

МИД РФ: Военные НАТО на Украине столкнутся с последствиями

Флаг НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Флаг НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Военные контингенты НАТО на украинской территории столкнутся с негативными последствиями. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, европейские страны разрабатывают планы по возможному развёртыванию войск на Украине, что может привести к прямому вовлечению в конфликт.

«Мы не раз повторяли и пока нас не хотят слышать, мы ещё не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов государств НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия», — подчеркнул Масленников.

Дипломат также отметил, что Германия и её союзники по НАТО настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, что подтверждается обсуждением поставок ракет Taurus. Удар этими ракетами будет расценён как прямое вовлечение ФРГ в боевые действия на стороне Киева.

«Прямое участие»: В МИД РФ предупредили ФРГ о последствиях в случае применения Taurus
«Прямое участие»: В МИД РФ предупредили ФРГ о последствиях в случае применения Taurus

Ранее Масленников заявил, что европейские государства убеждают своих граждан в неизбежности военного конфликта с Россией. Они активно продвигают тезис о возможном нападении РФ на страны НАТО в ближайшие пять лет.

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Антон Голыбин
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