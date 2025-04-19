ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 08:58

Раскрыты планы союзников Киева по согласованию прекращения огня на Украине

NYP: Союзники Киева в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине

Лондон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Лондон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

На следующей неделе в Лондоне США и другие западные союзники Киева планируют обсудить и согласовать план полного прекращения огня на Украине. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

«На следующей неделе в Лондоне мы хотим вынести решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Затем мы намерены провести [переговоры] с русскими и сказать: «Итак, это лучшее и окончательное предложение», чтобы выяснить, на чём остановились обе стороны», — приводит слова собеседника издание.

Для вовлечения России в переговорный процесс, США могут предложить ей снятие некоторых санкций и разблокировку части замороженных активов, включая те 300 миллиардов долларов, которые находятся в Брюсселе. По словам чиновника, это может стать своеобразным «пряником» для Москвы.

США заявили, что придумали, как следить за режимом прекращения огня на Украине
США заявили, что придумали, как следить за режимом прекращения огня на Украине

Ранее Life.ru были раскрыты детали плана по урегулированию на Украине, который США представили союзникам в Париже. Соглашение включает смягчение санкций против России и отказ от обсуждений членства Украины в НАТО. Контроль над новыми регионами также останется за Москвой.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Великобритания
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar