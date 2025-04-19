На следующей неделе в Лондоне США и другие западные союзники Киева планируют обсудить и согласовать план полного прекращения огня на Украине. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

«На следующей неделе в Лондоне мы хотим вынести решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Затем мы намерены провести [переговоры] с русскими и сказать: «Итак, это лучшее и окончательное предложение», чтобы выяснить, на чём остановились обе стороны», — приводит слова собеседника издание.

Для вовлечения России в переговорный процесс, США могут предложить ей снятие некоторых санкций и разблокировку части замороженных активов, включая те 300 миллиардов долларов, которые находятся в Брюсселе. По словам чиновника, это может стать своеобразным «пряником» для Москвы.