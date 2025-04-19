Раскрыты планы союзников Киева по согласованию прекращения огня на Украине
NYP: Союзники Киева в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине
Лондон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad
На следующей неделе в Лондоне США и другие западные союзники Киева планируют обсудить и согласовать план полного прекращения огня на Украине. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.
«На следующей неделе в Лондоне мы хотим вынести решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Затем мы намерены провести [переговоры] с русскими и сказать: «Итак, это лучшее и окончательное предложение», чтобы выяснить, на чём остановились обе стороны», — приводит слова собеседника издание.
Для вовлечения России в переговорный процесс, США могут предложить ей снятие некоторых санкций и разблокировку части замороженных активов, включая те 300 миллиардов долларов, которые находятся в Брюсселе. По словам чиновника, это может стать своеобразным «пряником» для Москвы.
Ранее Life.ru были раскрыты детали плана по урегулированию на Украине, который США представили союзникам в Париже. Соглашение включает смягчение санкций против России и отказ от обсуждений членства Украины в НАТО. Контроль над новыми регионами также останется за Москвой.