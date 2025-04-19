«Взялся за гуж»: В Госдуме ответили на угрозы Трампа по переговорам

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не пытаться отстраниться от переговоров по конфликту на Украине. Он привёл в пример знаменитую пословицу: «Взялся за гуж – не говори, что не дюж».

«Трамп — состоявшийся и мудрый политик, который не имеет права в ответственный момент сказать, что умывает руки и отходит в сторону, тем самым расписываясь в собственном бессилии. Как говорится, взялся за гуж – не говори, что не дюж», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».