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Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 16:32

«Взялся за гуж»: В Госдуме ответили на угрозы Трампа по переговорам

Шеремет ответил Трампу пословицей на слова о выходе США из переговоров по Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не пытаться отстраниться от переговоров по конфликту на Украине. Он привёл в пример знаменитую пословицу: «Взялся за гуж – не говори, что не дюж».

«Трамп — состоявшийся и мудрый политик, который не имеет права в ответственный момент сказать, что умывает руки и отходит в сторону, тем самым расписываясь в собственном бессилии. Как говорится, взялся за гуж – не говори, что не дюж», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».

Он считает, что для достижения мирного урегулирования конфликта Трампу необходимо оказать максимальное давление на Зеленского, в том числе посредством персональных санкций. По мнению парламентария, именно позиция украинского лидера является основным препятствием для мирных переговоров. Шеремет добавил, что в противном случае Россия будет вынуждена использовать другие методы для достижения своих целей.

Трамп: Россия со мной не «играет»
Трамп: Россия со мной не «играет»

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что надеется получить ответ от России по вопросу о возможном перемирии на Украине. А до этого госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США готовы участвовать в процессе урегулирования, но не бесконечно.

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Мария Любицкая
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