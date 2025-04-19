Путин приказал прекратить боевые действия на Пасху

На встрече в Кремле президент России Владимир Путин, выслушав доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о положении на линии фронта, объявил о введении пасхального перемирия. С 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля российские войска приостановят все боевые действия, руководствуясь принципами гуманности и уважения к светлому христианскому празднику.

Путин на встрече с Герасимовым объявил о введении пасхального перемирия. Видео © Life.ru

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — заявил Путин.