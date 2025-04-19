ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 13:51
4639

Путин приказал прекратить боевые действия на Пасху

Путин объявил пасхальное перемирие

Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На встрече в Кремле президент России Владимир Путин, выслушав доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о положении на линии фронта, объявил о введении пасхального перемирия. С 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля российские войска приостановят все боевые действия, руководствуясь принципами гуманности и уважения к светлому христианскому празднику.

Путин на встрече с Герасимовым объявил о введении пасхального перемирия. Видео © Life.ru

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — заявил Путин.

Ранее Патриарх Кирилл выступил с пасхальным обращением к верующим. Предстоятель РПЦ напомнил, что в день Воскресения Христова были побеждены самые страшные враги людей – грех и смерть. Он также добавил, что зло никуда не исчезло, но теперь у каждого есть шанс бороться с ним, благодаря помощи Бога. Этот шанс дан всем, кто хочет спастись, верит в Христа и живёт по Божьим законам.

В Кремле ответили на вопрос о новой беседе Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о новой беседе Путина и Трампа
BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Пасха
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar