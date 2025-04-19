Путин приказал прекратить боевые действия на Пасху
Путин объявил пасхальное перемирие
Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru
На встрече в Кремле президент России Владимир Путин, выслушав доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о положении на линии фронта, объявил о введении пасхального перемирия. С 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля российские войска приостановят все боевые действия, руководствуясь принципами гуманности и уважения к светлому христианскому празднику.
Путин на встрече с Герасимовым объявил о введении пасхального перемирия. Видео © Life.ru
«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — заявил Путин.
Ранее Патриарх Кирилл выступил с пасхальным обращением к верующим. Предстоятель РПЦ напомнил, что в день Воскресения Христова были побеждены самые страшные враги людей – грех и смерть. Он также добавил, что зло никуда не исчезло, но теперь у каждого есть шанс бороться с ним, благодаря помощи Бога. Этот шанс дан всем, кто хочет спастись, верит в Христа и живёт по Божьим законам.