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Опубликовано 20 апреля 2025, 02:18

Life.ru публикует фоторепортаж с пасхальной службы в храме Христа Спасителя

Путин, Собянин, Москалькова и Дмитриев посетили пасхальную службу в ХХС

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

В Москве в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, 20 апреля, состоялось торжественное пасхальное богослужение, которое провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В главный кафедральный собор России пришло несколько тысяч верующих, в том числе президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель главы государства в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев, певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Life.ru публикует фоторепортаж из храма Христа Спасителя в пасхальную ночь.

  • Владимир Путин и Сергей Собянин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Владимир Путин и Сергей Собянин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Владимир Путин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Владимир Путин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Татьяна Москалькова на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Татьяна Москалькова на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Кирилл Дмитриев на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Кирилл Дмитриев на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Леонид Слуцкий на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Леонид Слуцкий на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Патриарх Кирилл на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Патриарх Кирилл на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Shaman на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Shaman на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Екатерина Мизулина на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Екатерина Мизулина на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Владимир Путин и Сергей Собянин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

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Накануне президент поздравил военнослужащих, исповедующих православие, и всех христиан с наступающей Пасхой. В поздравлении, прозвучавшем на встрече с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, глава государства выразил уважение к празднику и отметил важность его духовного значения. Патриарх Кирилл в своём поздравлении призвал всех обнять своих близких и помочь тем, кто нуждается в поддержке. Также предстоятель РПЦ пожелал россиянам мирной жизни.

Shaman и Мизулина поделились с Life.ru эмоциями от пасхальной службы и ответили на вопрос о венчании
Shaman и Мизулина поделились с Life.ru эмоциями от пасхальной службы и ответили на вопрос о венчании
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Антон Голыбин
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