Life.ru публикует фоторепортаж с пасхальной службы в храме Христа Спасителя

В Москве в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, 20 апреля, состоялось торжественное пасхальное богослужение, которое провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В главный кафедральный собор России пришло несколько тысяч верующих, в том числе президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель главы государства в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев, певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Life.ru публикует фоторепортаж из храма Христа Спасителя в пасхальную ночь.