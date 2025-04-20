Life.ru публикует фоторепортаж с пасхальной службы в храме Христа Спасителя
Путин, Собянин, Москалькова и Дмитриев посетили пасхальную службу в ХХС
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
В Москве в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, 20 апреля, состоялось торжественное пасхальное богослужение, которое провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В главный кафедральный собор России пришло несколько тысяч верующих, в том числе президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель главы государства в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев, певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Life.ru публикует фоторепортаж из храма Христа Спасителя в пасхальную ночь.
Накануне президент поздравил военнослужащих, исповедующих православие, и всех христиан с наступающей Пасхой. В поздравлении, прозвучавшем на встрече с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, глава государства выразил уважение к празднику и отметил важность его духовного значения. Патриарх Кирилл в своём поздравлении призвал всех обнять своих близких и помочь тем, кто нуждается в поддержке. Также предстоятель РПЦ пожелал россиянам мирной жизни.