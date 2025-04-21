В Раде сделали очевидное заявление об ультиматуме Трампа

Американская сторона никогда не ставила перед Украиной ультиматум о признании Крыма российской республикой. Данный пункт не входил в список условий по урегулированию конфликта во время переговоров с США, утверждает народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«США не ставит перед Украиной условием о признании Крыма или какой-либо другой украинской территории – российской. Мои источники в администрации Трампа говорят, что это никогда не обсуждалось», – пишет нардеп в соцсетях.

Кроме того, по его словам, США не говорили с киевской стороной насчёт отказа от вступления в НАТО, потому что Штаты могут самостоятельно и публично заявить или принять документ о невступлении Киева в Североатлантический альянс. Депутат считает, что Украина должна отстоять право на вступление в любые военные альянсы после завершения СВО.

Ранее газета The Wall Street Journal узнала, что США предложили Украине несколько вариантов для решения конфликта — признать присоединение Крыма к России и отказаться от вступления в НАТО. Такие условия перед Незалежной поставили в Париже, на данный момент существует «список потенциальных вариантов» для обсуждения. Если же позиции сторон совпадут, предложения будут переданы Москве.