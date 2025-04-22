Выброшенные на свалку письма нижегородских студентов доставят бойцам СВО
Российские военнослужащие в Курской области. Обложка © Telegram / Минобороны России / Руслан Сергеев
Нижегородский дом народного единства организует отправку найденных на свалке писем участникам специальной военной операции. Эти послания обязательно дойдут до бойцов, сообщили в пресс-службе регионального центра поддержки военнослужащих.
«Доведём до финала дело, которое кто-то бросил», — уточнил Дом народного единства.
Как сообщал Life.ru, жители Нижнего Новгорода нашли письма на свалке на улице Баренца. Эти сообщения подготовили студенты Нижегородского строительного техникума. Руководитель техникума отказалась объяснить, как именно они планируют передать письма на фронт. Кроме того, в учебном заведении сообщили, что не знают, кто отвечает за передачу этих писем.