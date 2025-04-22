Выброшенные на свалку письма нижегородских студентов доставят бойцам СВО

Как сообщал Life.ru, жители Нижнего Новгорода нашли письма на свалке на улице Баренца. Эти сообщения подготовили студенты Нижегородского строительного техникума. Руководитель техникума отказалась объяснить, как именно они планируют передать письма на фронт. Кроме того, в учебном заведении сообщили, что не знают, кто отвечает за передачу этих писем.