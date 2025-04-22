ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 02:53
3445

Выброшенные на свалку письма нижегородских студентов доставят бойцам СВО

Российские военнослужащие в Курской области. Обложка © Telegram / Минобороны России / Руслан Сергеев

Российские военнослужащие в Курской области. Обложка © Telegram / Минобороны России / Руслан Сергеев

Нижегородский дом народного единства организует отправку найденных на свалке писем участникам специальной военной операции. Эти послания обязательно дойдут до бойцов, сообщили в пресс-службе регионального центра поддержки военнослужащих.

«Доведём до финала дело, которое кто-то бросил»,уточнил Дом народного единства.

Глава Нижегородской области призвал найти выбросивших письма для бойцов СВО
Глава Нижегородской области призвал найти выбросивших письма для бойцов СВО

Как сообщал Life.ru, жители Нижнего Новгорода нашли письма на свалке на улице Баренца. Эти сообщения подготовили студенты Нижегородского строительного техникума. Руководитель техникума отказалась объяснить, как именно они планируют передать письма на фронт. Кроме того, в учебном заведении сообщили, что не знают, кто отвечает за передачу этих писем.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar