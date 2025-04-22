Украина в рамках мирных переговоров готова отказаться от 20% территорий «де-факто», если Соединённые Штаты не признают это «де-юре». Об этом узнала американская газета New York Post от высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, отметив, что Киев не отказывается от идеи вернуть земли в будущем.

По утверждению анонимного инсайдера, украинская сторона, похоже, «готова отдать 20% территорий де-факто, но не де-юре». Он говорит, что представители Украины на переговорах с делегацией США в Париже на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся потерянных земель, которые вошли в состав России по итогам референдумов. Источник подчеркнул при этом, что условия мирного урегулирования ещё не утверждены окончательно.