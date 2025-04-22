В команде Трампа проговорились NYP о готовности Украины отдать России 20% земель
NYP: Украина готова отказаться от 20% территорий в рамках мирного урегулирования
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Украина в рамках мирных переговоров готова отказаться от 20% территорий «де-факто», если Соединённые Штаты не признают это «де-юре». Об этом узнала американская газета New York Post от высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, отметив, что Киев не отказывается от идеи вернуть земли в будущем.
По утверждению анонимного инсайдера, украинская сторона, похоже, «готова отдать 20% территорий де-факто, но не де-юре». Он говорит, что представители Украины на переговорах с делегацией США в Париже на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся потерянных земель, которые вошли в состав России по итогам референдумов. Источник подчеркнул при этом, что условия мирного урегулирования ещё не утверждены окончательно.
Сам же Трамп заявил о возможности достижения соглашения по урегулированию ситуации на Украине в течение следующей недели. Также он отметил, что недавние обсуждения по вопросам Украины и Ирана прошли «очень успешно».