«Его величие будет жить в камне»: Миронов назвал смерть Церетели утратой для мировой культуры

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал уход скульптора Зураба Церетели невосполнимой утратой для мировой культуры. По словам депутата Госдумы, народный художник СССР сочетал в своём творчестве мотивы разных народов.

«Его уход стал невосполнимой утратой для мировой культуры и всех, кто ценит искусство в его самом возвышенном и вечном проявлении. Зураб Константинович был хранителем и продолжателем великих традиций нашей художественной школы, сочетая в своём творчестве грузинскую душевность, русский размах и универсальный язык мировой классики», — отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что знаменитый скульптор работал до последнего дня жизни, передавая опыт подрастающему поколению. По словам Миронова, энергия и творческий огонь Церетели, как и его дар художника, были колоссальны и неисчерпаемы.

«Зураб Константинович ушёл, но величие его замыслов будет жить в камне, металле, живописи и в живой памяти современников и учеников. Его идеи продолжают вдохновлять, а дух — вдохновлять всех нас», — заключил собеседник RT.