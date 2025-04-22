«Его величие будет жить в камне»: Миронов назвал смерть Церетели утратой для мировой культуры
Депутат Миронов назвал уход Церетели невосполнимой утратой для мировой культуры
Сергей Миронов и покойный Зураб Церетели. Обложка © ТАСС / Александр Астафьев, Валерий Шарифулин
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал уход скульптора Зураба Церетели невосполнимой утратой для мировой культуры. По словам депутата Госдумы, народный художник СССР сочетал в своём творчестве мотивы разных народов.
«Его уход стал невосполнимой утратой для мировой культуры и всех, кто ценит искусство в его самом возвышенном и вечном проявлении. Зураб Константинович был хранителем и продолжателем великих традиций нашей художественной школы, сочетая в своём творчестве грузинскую душевность, русский размах и универсальный язык мировой классики», — отметил парламентарий.
Он также подчеркнул, что знаменитый скульптор работал до последнего дня жизни, передавая опыт подрастающему поколению. По словам Миронова, энергия и творческий огонь Церетели, как и его дар художника, были колоссальны и неисчерпаемы.
«Зураб Константинович ушёл, но величие его замыслов будет жить в камне, металле, живописи и в живой памяти современников и учеников. Его идеи продолжают вдохновлять, а дух — вдохновлять всех нас», — заключил собеседник RT.
Напомним, 22 апреля стало известно, что умер скульптор Зураб Церетели. Он скончался в кругу семьи на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Life.ru уже выяснил причину смерти Зураба Церетели.