«Ярчайшая фигура»: В Госдуме назвали большой утратой смерть Зураба Церетели
Депутат Драпеко назвала большой утратой смерть Зураба Церетели
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Знаменитый скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели — это ярчайшая фигура в нашем искусстве, он объединял вокруг себя очень многих художников. Об этом в беседе с Life.ru заявила актриса, депутат Государственной думы Елена Драпеко.
Он был очень яркой личностью прежде всего. Дружил со многими политиками, с известными людьми. И на его выставках мы встречались часто. Я с ним работала вместе в комиссии по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел, потому что он был известен не только в Москве, в России, но и за рубежом. Поэтому это, конечно, очень большая утрата для нашего искусства.
Напомним, народный художник СССР и России, президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Печальное известие сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. Как уточнил SHOT, мастер умер в кругу семьи в результате остановки сердца.