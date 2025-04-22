«Ярчайшая фигура»: В Госдуме назвали большой утратой смерть Зураба Церетели

Он был очень яркой личностью прежде всего. Дружил со многими политиками, с известными людьми. И на его выставках мы встречались часто. Я с ним работала вместе в комиссии по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел, потому что он был известен не только в Москве, в России, но и за рубежом. Поэтому это, конечно, очень большая утрата для нашего искусства.