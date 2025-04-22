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Опубликовано 22 апреля 2025, 11:19

«Ярчайшая фигура»: В Госдуме назвали большой утратой смерть Зураба Церетели

Депутат Драпеко назвала большой утратой смерть Зураба Церетели

Обложка © ТАСС / /Бизнес Online / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / /Бизнес Online / Алексей Белкин

Знаменитый скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели — это ярчайшая фигура в нашем искусстве, он объединял вокруг себя очень многих художников. Об этом в беседе с Life.ru заявила актриса, депутат Государственной думы Елена Драпеко.

Он был очень яркой личностью прежде всего. Дружил со многими политиками, с известными людьми. И на его выставках мы встречались часто. Я с ним работала вместе в комиссии по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел, потому что он был известен не только в Москве, в России, но и за рубежом. Поэтому это, конечно, очень большая утрата для нашего искусства.

Елена Драпеко

Актриса, депутат Государственной думы

Он был очень яркой личностью прежде всего. Дружил со многими политиками, с известными людьми. И на его выставках мы встречались часто. Я с ним работала вместе в комиссии по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел, потому что он был известен не только в Москве, в России, но и за рубежом. Поэтому это, конечно, очень большая утрата для нашего искусства.
Он был очень яркой личностью прежде всего. Дружил со многими политиками, с известными людьми. И на его выставках мы встречались часто. Я с ним работала вместе в комиссии по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел, потому что он был известен не только в Москве, в России, но и за рубежом. Поэтому это, конечно, очень большая утрата для нашего искусства.
«‎Не знал ни границ, ни преград!» Захарова молится за упокой души Зураба Церетели
«‎Не знал ни границ, ни преград!» Захарова молится за упокой души Зураба Церетели

Напомним, народный художник СССР и России, президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Печальное известие сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. Как уточнил SHOT, мастер умер в кругу семьи в результате остановки сердца.

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Екатерина Хмелева
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