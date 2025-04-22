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Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 14:41

Зеленского заподозрили в желании использовать похороны папы римского для христарадничания

Депутат Хамитов: Зеленский может поехать на похороны папы римского ради денег

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский использует любую возможность, чтобы мелькать на обложках газет и в новостях, на этот раз он решил отправиться на похороны Папы Римского Франциска. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. Парламентарий не исключил, что глава киевского режима использует траурную церемонию для «христарадничания».

Не зря говорят, что слава — самый сильный наркотик. Глава киевского режима привык красоваться на обложках журналов и в новостных заголовках, и слезать с этой медиаиглы теперь будет тяжеловато. Правда, есть, как говорится, один нюанс: если раньше худо-бедно удавалось продавать Западу имидж «борца за свободу и независимость», то теперь приходится довольствоваться куда более скромными эпитетами — например, «участником прощальной церемонии». Остаётся главная интрига предстоящей поездки: использует ли он такую благоприятную возможность, чтобы выклянчить у Запада денег?

Амир Хамитов

Депутат Госдумы

Не зря говорят, что слава — самый сильный наркотик. Глава киевского режима привык красоваться на обложках журналов и в новостных заголовках, и слезать с этой медиаиглы теперь будет тяжеловато. Правда, есть, как говорится, один нюанс: если раньше худо-бедно удавалось продавать Западу имидж «борца за свободу и независимость», то теперь приходится довольствоваться куда более скромными эпитетами — например, «участником прощальной церемонии». Остаётся главная интрига предстоящей поездки: использует ли он такую благоприятную возможность, чтобы выклянчить у Запада денег?
Не зря говорят, что слава — самый сильный наркотик. Глава киевского режима привык красоваться на обложках журналов и в новостных заголовках, и слезать с этой медиаиглы теперь будет тяжеловато. Правда, есть, как говорится, один нюанс: если раньше худо-бедно удавалось продавать Западу имидж «борца за свободу и независимость», то теперь приходится довольствоваться куда более скромными эпитетами — например, «участником прощальной церемонии». Остаётся главная интрига предстоящей поездки: использует ли он такую благоприятную возможность, чтобы выклянчить у Запада денег?
На конклав для избрания папы римского едет кардинал Микола – сторонник ВСУ и двойник Зеленского
На конклав для избрания папы римского едет кардинал Микола – сторонник ВСУ и двойник Зеленского

Напомним, Папа Римский Франциск умер 21 апреля после долгой болезни. Понтифик будет похоронен в субботу, 26 апреля, в базилике Санта-Мария-Маджоре, как он и завещал. О планах посетить похороны папы уже заявил Владимир Зеленский, а также президент США Дональд Трамп с супругой Меланией.

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Ольга Годуненко
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