Зеленского заподозрили в желании использовать похороны папы римского для христарадничания

Не зря говорят, что слава — самый сильный наркотик. Глава киевского режима привык красоваться на обложках журналов и в новостных заголовках, и слезать с этой медиаиглы теперь будет тяжеловато. Правда, есть, как говорится, один нюанс: если раньше худо-бедно удавалось продавать Западу имидж «борца за свободу и независимость», то теперь приходится довольствоваться куда более скромными эпитетами — например, «участником прощальной церемонии». Остаётся главная интрига предстоящей поездки: использует ли он такую благоприятную возможность, чтобы выклянчить у Запада денег?