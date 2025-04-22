Зеленского заподозрили в желании использовать похороны папы римского для христарадничания
Депутат Хамитов: Зеленский может поехать на похороны папы римского ради денег
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Владимир Зеленский использует любую возможность, чтобы мелькать на обложках газет и в новостях, на этот раз он решил отправиться на похороны Папы Римского Франциска. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. Парламентарий не исключил, что глава киевского режима использует траурную церемонию для «христарадничания».
Не зря говорят, что слава — самый сильный наркотик. Глава киевского режима привык красоваться на обложках журналов и в новостных заголовках, и слезать с этой медиаиглы теперь будет тяжеловато. Правда, есть, как говорится, один нюанс: если раньше худо-бедно удавалось продавать Западу имидж «борца за свободу и независимость», то теперь приходится довольствоваться куда более скромными эпитетами — например, «участником прощальной церемонии». Остаётся главная интрига предстоящей поездки: использует ли он такую благоприятную возможность, чтобы выклянчить у Запада денег?
Напомним, Папа Римский Франциск умер 21 апреля после долгой болезни. Понтифик будет похоронен в субботу, 26 апреля, в базилике Санта-Мария-Маджоре, как он и завещал. О планах посетить похороны папы уже заявил Владимир Зеленский, а также президент США Дональд Трамп с супругой Меланией.